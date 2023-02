Mbappé verprutst twee penalty's direct achter elkaar én raakt geblesseerd

De wedstrijd in de Ligue 1 tussen Montpellier en Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een memorabele start gekregen. Kylian Mbappé verprutste tot zijn eigen frustratie twee strafschoppen direct achter elkaar. Tot overmaat van ramp voor de PSG-ster kreeg Mbappé bij die laatste penaltymisser ook de rebound van heel dichtbij níét in het doel. Alsof dat nog niet erg genoeg was, moest de aanvaller zich in de 21ste minuut geblesseerd laten vervangen. Mbappé werd geveld door een harde charge van Leo Leroy, die wegkwam zonder kaart.

In de zevende minuut van het duel ontstond een strafschop voor PSG uit een vrije trap die Lionel Messi het zestienmetergebied had ingeslingerd. Sergio Ramos werd onreglementair gehinderd Christopher Jullien, waarna Mbappé voor de eerste maal van elf meter mocht aanleggen. Die poging werd door doelman Benjamin Lecomte uit de linkeronderhoek getikt. Mbappé baalde, maar mocht de strafschop overnemen, omdat een speler van Montpellier het strafschopgebied te vroeg was ingelopen. De ster van PSG probeerde het vervolgens in de andere hoek, maar stuitte opnieuw op Lecomte. De goalie van Montpellier moest wel een rebound toestaan, die door Mbappé van heel dichtbij hopeloos over geschoten werd.

??????... ??????... ??????... Mbappe mist de eerste penalty en krijgt een herkansing... maar ook die gaat er niet in ??#ZiggoSport #MontpellierPSG pic.twitter.com/DIKl3YdiiV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 1, 2023

Een paar minuten later werd Mbappé bij een passeeractie hard geraakt door Leroy. Eerstgenoemde kreeg alleen een vrije trap, maar kon niet verder spelen en werd vervangen door Hugo Ekitiké. Mbappé leek te grijpen naar het bovenbeen. Na een half uur spelen moest ook Ramos zich laten vervangen. De Spanjaard leek last te hebben van het hoofd en werd afgelost door Renato Sanches.