Emotionele Zaniolo wil verbanning ongedaan maken: ‘Die goal in Tirana...’

Woensdag, 1 februari 2023 om 23:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 02:20

Nicolò Zaniolo heeft middels een statement aan het Italiaanse persbureau ANSA aangegeven zich weer beschikbaar te stellen voor AS Roma. De aanvallende middenvelder annex aanvaller wilde afgelopen transferperiode koste wat kost weg en ontbrak om die reden al voor de duels met Spezia (0-2 winst), Napoli (1-0 nederlaag) en Cremonese (1-2 nederlaag). Met name het bestuur van Roma lijkt Zaniolo echter niet te vergeven voor diens werkweigering de afgelopen tijd.

Zaniolo stond in de nadrukkelijke belangstelling van Bournemouth, dat naar verluidt een bod van 35 miljoen euro deed. Het bestuur van de Romeinen was te spreken over het geboden bedrag, maar Zaniolo zelf zag het niet zitten om bij de nummer achttien van de Premier League tegen degradatie te voetballen. De elfvoudig international had zijn zinnen gezet op een overstap naar AC Milan, maar het aanbod van de Milanezen, huur met optie tot koop, kon de hoofdstedelingen niet bekoren. Op de slotdag leek een overstap naar Milaan even nog een mogelijkheid, maar daar kwam het niet meer van. Zaniolo koos ondertussen eieren voor zijn geld met een overstap naar Bournemouth, dat inmiddels was doorgeschakeld en geen interesse meer had.

Roma is ontsteld over de onprofessionele houding van Zaniolo en besloot hem daarom tot het einde van het seizoen te verbannen van de groepstraining. De 23-jarige technicus heeft middels een statement gereageerd op de ontstane situatie. "Er zijn veel dingen over mij gezegd en geschreven in recente weken en veel daarvan klopt niet", begint hij. "Ik kwam in Rome aan als een vreemdeling en Roma en zijn supporters hebben me verwelkomd als één van hen. Zij gaven me vertrouwen, moed en affectie in de donkere dagen van mijn blessures", doelt Zaniolo op de twee zware knieblessures waar hij in zijn tijd bij Roma mee te maken kreeg. Ondanks dat de spelmaker na die kwetsuren zijn oude niveau niet helemaal meer wist te halen, bleef hij het vertrouwen krijgen van trainer José Mourinho.

In de Conference League-finale van vorig seizoen tegen Feyenoord (1-0) was Zaniolo de matchwinner. "In Tirana, met die goal, voelde ik dat ik iedereen had terugbetaald, door i Romanisti onvergetelijke blijdschap te bezorgen. In de laatste maanden ben ik door een onzekere periode gegaan, waarin het moeilijk was om te bepalen hoe mijn professionele toekomst eruit zou zien. Desalniettemin heb ik me altijd met volledig professionalisme laten zien op het veld en tijdens de trainingen", stelt hij. Zaniolo kreeg vanwege de transfersoap rondom zijn persoon de nodige bedreigingen van hooligans. "Voor het eerst was ik bang voor mezelf en voor mijn familie. Ik voelde me verlaten. Dit was me nog nooit overkomen en ik was erg bang. De toekomst is in onze handen: Ik doe de mijne open en stel me volledig beschikbaar voor de Roma-familie."