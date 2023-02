Naci Ünüvar maakt eerste goal in Süper Lig; Icardi scoort via heerlijke panenka

Woensdag, 1 februari 2023 om 20:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:26

Naci Ünüvar heeft Trabzonspor aan een overwinning geholpen in de Turkse Süper Lig. De huurling van Ajax maakte in blessuretijd de 2-0 in het duel met Antalyaspor. Ook koploper Galatasaray kwam in actie en die ploeg slaagde er op de valreep in om de drie punten in eigen huis te houden. De ploeg van trainer Okan Buruk kreeg flink tegenstand van Ümraniyespor, dat via Umut Nayir en Oguz Gürbulak tot tweemaal toe op voorsprong kwam. Via doelpunten van Abdulkerim Bardakci en Mauro Icardi, die de 2-2 maakte via een panenka, werd het alsnog 3-2. Door de overwinning staat Galatasaray zeven punten los van naaste achtervolger Fenerbahçe, dat donderdag in actie komt.

Galatasaray begon matig en al vroeg in de wedstrijd moest doelman Fernando Muslera in actie komen om de 0-1 te voorkomen. Cim Bom probeerde het na tien minuten spelen via een aanval over de linkerkant. Kartal Yilmaz leek in de zestien een overtreding te begaan op Emre Tasdemir, maar de arbiter liet doorspelen. In de tegenaanval brak Geraldo uit, die na een fraaie dribbel de ongedekte Nayir op de strafschopstip zag staan: 0-1. Na ruim een half uur spelen kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Uit een hoekschop kwam de bal met enig fortuin bij de tweede paal voor de voeten van Bardakci: 1-1. Toch stond het nog voor rust 1-2. Een vlotte combinatie aan de linkerkant leidde tot een voorzet van Bel Durel Avounou, die Gürbulak vond aan de rand van de zestien. De middenvelder deed zijn fraaie volley in de korte hoek belanden: 1-2.

Galatasaray moest dus aan de bak en een kwartier na rust kwam het op gelijke hoogte. Na een overtreding in de zestien kreeg de thuisploeg een strafschop, die door Icardi via een panenka werd benut. Galatasaray begon naarmate de tweede helft vorderde beter te spelen en een kleine twintig minuten voor tijd kwam het bijna op voorsprong. Een fraaie combinatie tussen Icardi en invaller Yunus Akgün leidde tot een schietkans voor laatstgenoemde, maar hij zag zijn poging rakelings naast de paal belanden. Onder aanvoering van uitblinker Lucas Torreira ging de ploeg van Buruk op jacht naar de voorsprong en vijf minuten na de tweede gele kaart voor Avounou slaagde de ploeg daarin. Een voorzet van Bardakci kwam op het hoofd van Icardi, die het leer in de verre hoek plaatste: 3-2.

Trabzonspor - Antalyaspor 2-0

Waar Ünüvar genoegen moest nemen met een reserverol, had trainer Abdullah Avci wél een basisplek ingeruimd voor Stefano Denswil. Aan de overzijde mocht Sheral Floranus het laatste halfuur meespelen. Hoewel Trabzonspor in het eerste kwart van de wedstrijd meerdere goede kansen kreeg, duurde het tot tien minuten voor rust voordat de score werd geopend. Doelman Helton Leite liet een harde en lage voorzet vanaf de linkerflank los, waardoor de bal voor de voeten van Trezeguet belandde. De vleugelspits rondde uit de rebound op koelbloedige wijze af: 1-0. Ünüvar kwam een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd binnen de lijnen en zette de eindstand op het scorebord. Uit een voorzet van Maxi Gómez schoot de huurling van Ajax in eerste instantie op de lat, maar uit de rebound was het alsnog raak: 2-0.

