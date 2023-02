Het jeugdproduct van AZ en Ajax dat via De Vijverberg naar de absolute top wil

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Rio Hillen, die dit seizoen een vaste kracht is centraal achterin bij De Graafschap. In Doetinchem maakt de jeugdinternational van Oranje veelvuldig gebruik van zijn ervaringen in de jeugdopleidingen van AZ en Ajax.

De pas negentienjarige Hillen groeide op in de Amsterdamse Pijp als zoon van een Braziliaanse moeder en Nederlandse vader. De linkspoot begon met voetballen bij AFC. “Dat was op mijn zesde volgens mij, maar daarvoor was ik altijd al bezig met voetballen op pleintjes, campings en in het Sarphatipark. Eerst speelde ik overal op het veld, maar vanaf mijn tiende ben ik als verdediger gaan spelen.” Bij AFC kwam Hillen voor het eerst in contact met zijn jeugdvriend Kian Fitz-Jim, met wie hij later ook zou samenspelen bij AZ en Ajax.

Als kind was Hillen groot fan van Chelsea-verdediger Thiago Silva, die tot dusver al 113 interlands speelde voor het Braziliaanse elftal. “Hij was altijd mijn idool, ook omdat ik zelf Braziliaanse roots heb. Hij is nog steeds een uitstekende verdediger die uitblinkt in het meevoetballen. Ik ging vooral op hem letten omdat hij niet heel lang is, dat was voor mijzelf vroeger herkenbaar. Inmiddels ben ik een stuk langer geworden, maar naar hem kijk ik graag.” Toch keek Hillen als kind niet het allerliefst naar a Seleção. “Als ik moest kiezen was het altijd toch het Nederlands elftal, ook omdat ik hier ben opgegroeid.”

In 2014 werd Hillen door AZ opgepikt bij AFC. “Toen mijn vader mij ophaalde van school vertelde hij het nieuws. Ik mocht eerst stage lopen, dat waren een paar trainingsdagen. Na de derde keer werd ik opgebeld en mocht ik aansluiten bij AZ Onder 12. Ik kan me goed herinneren dat ik superblij was.” Hillen kijkt met plezier terug op zijn tijd in Alkmaar. “Ik heb daar heel veel geleerd en vrienden gemaakt die ik nog steeds spreek. Ik zat in een goede lichting met onder meer Kian Fitz-Jim, Yusuf Barasi, Myron van Brederode en Fedde de Jong. Vooral in de Onder 15 wonnen we alles, dat was een bijzonder seizoen.”

Na vijf seizoenen in Alkmaar klopte Ajax op de deur bij AZ. De Amsterdammers hadden interesse in zowel Hillen als Fitz-Jim. Het talentvolle duo sloot aan in de Onder 17 van Ajax. “Als Amsterdammer was dat een droom, maar ook een moeilijke keuze gezien mijn fijne tijd bij AZ. De stap van AZ naar Ajax was qua niveauverschil niet heel groot, al werd het wel fysieker omdat ik in de bovenbouw terecht kwam natuurlijk. Ik kende al een aantal jongens via het Nederlands elftal, dus dat was wel fijn”, aldus Hillen, die uiteindelijk niet debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, maar wel tot 25 duels kwam voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Hillen speelde in totaal drie seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax.

“Ik heb geen spijt van de overstap van AZ naar Ajax, want ik zal nooit weten of ik in Alkmaar wel het eerste elftal zou hebben gehaald”, zo stelt Hillen. “Ik heb echt genoten van die jaren bij Ajax. Als je daar speelt merk je pas hoe groot de club is. Zelfs als jeugdspeler krijg je veel aandacht. Met name na het succes in de Champions League kwam ik daarachter, dan vond men het tijdens vakanties in het buitenland wel bijzonder als ik zei dat ik in de jeugd bij Ajax speelde.”

De Amsterdammer weet zeker dat zijn boezemvriend Fitz-Jim het gaat maken bij Ajax. “Ik heb heel lang met Kian gevoetbald en weet hoe goed hij is. Hij heeft de kwaliteiten om al op korte termijn iets toe te voegen in Ajax 1. Inmiddels heeft hij zijn debuut gemaakt, dus ik hoop dat hij snel meer minuten gaat krijgen.” Voor Hillen zelf kwam er afgelopen zomer een einde aan zijn dienstverband in Amsterdam. “In mijn laatste jaar had ik pech met wat blessures, dus ik zag het ergens wel aankomen. Natuurlijk is het niet leuk om te horen dat je contract niet wordt verlengd, maar dat heeft uiteindelijk weer andere deuren geopend.”

Hillen bevond zich afgelopen zomer in een bijzondere situatie. Als transfervrije speler werd hij opgeroepen voor jeugdinterlands met Nederland Onder 19. “Dat was ergens wel gek, maar gaf ook weer vertrouwen. Ik heb mij nooit druk gemaakt, want er was genoeg interesse. Toen ik terugkwam van het Nederlands elftal werd De Graafschap concreet. Na een gesprek met Adrie Poldervaart en Peter Bijvelds had ik direct een goed gevoel bij deze club. Ik wilde ook aan het begin van de voorbereiding aansluiten bij mijn nieuwe club, dus ik ben vervolgens niet meer verder gaan zoeken.” In Stadion De Vijverberg ligt de mandekker vast tot medio 2024.

Hillen vertegenwoordigde Oranje als speler van AZ en Ajax in meerdere jeugdelftallen.

In Doetinchem woont Hillen voor het eerst op zichzelf. “Ik ben er inmiddels helemaal aan gewend: koken, schoonmaken en alle huishoudelijke taken. Wel heb ik veel tijd over, want in Amsterdam was ik een stuk vaker met mijn vrienden. Toch heb ik het heel erg naar mijn zin hier.” Het grootste verschil tussen Amsterdam en Doetinchem? “In Amsterdam is er natuurlijk altijd wel iets te beleven. De stad is veel groter en drukker. Hier pak ik vaker mijn rust thuis, dat is ook wel fijn. In mijn vrije tijd ga ik weleens met teamgenoten naar Arnhem, dat is ook een gezellige stad. Af en toe doen we hier in de buurt een hapje.”

De speelstijl onder Poldervaart bevalt Hillen goed. “Wij willen aanvallend voetbal spelen en dat is ook de reden dat ik voor De Graafschap heb gekozen. Door mijn tijd bij AZ en Ajax was ik het al gewend om hoog druk te zetten.” De mandekker speelt vrijwel elke minuut bij zijn nieuwe club en staat al op 22 officiële wedstrijden voor de Superboeren. “Dit is precies waar ik op mikte toen ik hier tekende. Vanaf de eerste dag voelde ik mij hier thuis en dat heeft zeker geholpen. Tot dusver is deze stap perfect voor mijn ontwikkeling.”

Hillen geniet van de thuiswedstrijden in De Vijverberg. “Ik vind het echt een geweldig stadion. Daar helpen de supporters natuurlijk ook bij, die staan altijd achter ons. Het is natuurlijk de eerste keer dat ik echt met supporters te maken heb, dat was bij Jong Ajax wel anders. Ik krijg er alleen maar meer energie van, je weet als speler waarvoor je het doet.” Hillen wacht nog op zijn eerste doelpunt in eigen huis, waar wist afgelopen maandag in het uitduel met Jong Utrecht (1-1) wel voor het eerst te scoren als profvoetballer.

Bij De Graafschap bestaat de selectie uit een mix van talenten en ervaren krachten. Ajax-icoon Siem de Jong is aanvoerder bij de Superboeren. “Ik denk dat wij qua balans een perfecte selectie hebben met jonge spelers als Basar Önal, Phillip Brittijn, Camiel Neghli en ik, maar ook oudere jongens als Siem de Jong, Alexander Büttner, Jeffry Fortes en Charlison Benschop. Op het veld probeer je natuurlijk altijd iets te leren van de jongens met ervaring.” Hillen leert in Doetinchem dat met name het resultaat telt. “Bij Jong Ajax gaat het om ontwikkeling, hier moet ik presteren. Wij moeten als team gewoon de play-offs halen.”

Hillen omschrijft zichzelf als een ‘aanvallende centrale verdediger’. “Daarnaast sta ik mijn mannetje achterin, zo ben ik bijvoorbeeld sterk in de lucht. Ik vind het belangrijk om wat toe te voegen aan het spel van mijn team. Ik loer altijd op de pass tussen de linies en geef graag de beslissende crosspass.” Op het gebied van coaching wil Hillen nog stappen maken. “Gelukkig heb ik nog heel wat jaren voor me om mezelf te ontwikkelen! Ook wil ik beter worden in mijn positionering. Momenteel kan ik veel compenseren met mijn snelheid, maar in de top zijn de tegenstanders nog sneller dan in de Keuken Kampioen Divisie.”

De ambitieuze Hillen hoopt nog altijd de Europese top te bereiken.

De Graafschap staat momenteel op de dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar Hillen heeft een duidelijk doel. “We willen natuurlijk de Eredivisie halen. Voor nu is het zaak om als elftal stabieler te worden en punten te pakken, om zo uiteindelijk de play-offs te halen. In die wedstrijden kan van alles gebeuren, zeker hier in De Vijverberg. Als er op dat moment een team staat weet ik zeker dat het kan gaan spoken hier, kijk maar naar het verleden!”

Kijkend naar het vervolg van zijn carrière wil Hillen blijven dromen. De jeugdinterlands die hij in het recente verleden nog speelde smaken naar meer. “Het Nederlands elftal is natuurlijk altijd een droom, al ben ik wel iemand die van dag tot dag leeft. Toch moet je vertrouwen houden in dat soort dromen, anders worden ze nooit werkelijkheid.” Jeugdvriend Xavi Simons debuteerde onlangs op het WK voor Oranje. “Dat was natuurlijk geweldig om te volgen. Xavi is een goed voorbeeld voor hoe snel het kan lopen in een carrière, al is hij natuurlijk een uitzonderlijk talent.”

Waar staat Hillen zelf over vijf jaar? “Dat is een goede vraag. Als ik dan toch alles mag zeggen vind ik de Premier League een mooie competitie, daar zou ik absoluut ooit willen spelen. Als ik eenmaal op dat niveau zou spelen hoop ik ook Oranje te halen natuurlijk.” Op de vraag of het dan toch niet Brazilië gaat worden reageert Hillen kraakhelder. “Nee, dan wordt het toch echt het Nederlands elftal, haha!”

Paspoort

Naam: Rio Hillen

Leeftijd: 19

Positie: centrale verdediger

Lengte: 187 cm

Wedstrijden: 46

Sterke punten: passing, tackles, balveroveringen