Transferdroogte Everton houdt aan: André Ayew tekent 134 kilometer verderop

Donderdag, 2 februari 2023 om 16:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:50

Everton grijpt naast de komst van André Ayew, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdag te melden. Woensdag meldde de Italiaanse journalist al dat Everton een van de twee gegadigde Premier League-clubs was om hem in te lijven. Die andere club blijkt Nottingham Forest te zijn, die er nu met de ervaren Ghanees vandoor gaat. Ayew is inmiddels in Engeland en zal na de medische keuring tot het einde van het seizoen tekenen op City Ground.

Ayew is bepaald geen onbekende in de Premier League. De aanvaller kwam namens Swansea City en West Ham United in totaal 89 keer in actie op het hoogste Engelse niveau, waarin hij goed was voor 21 treffers en twaalf assists. De afgelopen twee jaar kwam de 113-voudig international uit voor het Qatarese Al-Sadd, waar hij deze winter transfervrij vertrok. Nu volgt dus een terugkeer in de Premier League voor Ayew. Bij Forest wordt hij herenigd met manager Steve Cooper, die eerder al met de Afrikaan samenwerkte bij Swansea. Forest staat momenteel dertiende in de Premier League, al bedraagt het gat naar de gevreesde achttiende plaats slechts vier punten.

Het is voor Everton de volgende klap in een toch al bijzonder matig seizoen. The Toffees staan momenteel op doelsaldo negentiende en ontsloegen manager Frank Lampard vorige maand vanwege de slechte resultaten. Diens opvolger Sean Dyche moet de club nu zien te behoeden voor degradatie. In de zoektocht naar aanvallende versterkingen was de club uit Liverpool eerder al dicht bij het aantrekken van Oranje-international Arnaut Danjuma, die op het laatste moment koos voor een overstap naar Tottenham Hotspur.

Everton gooide tevens een lijntje uit naar Olivier Giroud, maar de spits van AC Milan bedankte vriendelijk voor het aanbod. De 36-jarige routinier zou tot het einde van het seizoen 3,5 miljoen euro krijgen en bij handhaving een nieuw jaarcontract met een salaris van 8,5 miljoen euro voorgeschoteld krijgen, maar de Fransman was dus niet gevoelig voor de lokroep vanaf Goodison Park. Everton kreeg bovendien een tegenvaller te verwerken met het vertrek van Anthony Gordon, die een transfer naar Newcastle United forceerde door niet op te komen dagen voor de training.

