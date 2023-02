Oudste profvoetballer ter wereld wil niet stoppen en maakt overstap naar Europa

Kazuyoshi Miura heeft op de slotdag van de transfermarkt een transfer naar Europa gemaakt. De 55-jarige Japanner, die eind deze maand 56 wordt, is door zijn werkgever Yokohama FC tot het einde van het seizoen verhuurd aan de Portugese tweededivisionist Oliveirense. Het is voor Miura zijn zestiende profclub.

Yokohama is eigendom van de Onodera Group, die meer dan de helft van de aandelen van Oliveirense in zijn bezit heeft. Miura begon zijn loopbaan in 1982 (!) bij Shizuoka Gakuen High School. Sindsdien volgden avonturen in Brazilië, Italië, Kroatië, Australië en in zijn thuisland Japan. Miura staat sinds 2005 onder contract bij Yokohama, dat hem in die tijd tweemaal verhuurde. Oliveirense wordt zijn derde Europese club, na eerder onder contract te hebben gestaan bij Genoa en Dinamo Zagreb.

Miura is met zijn 55 jaar de oudste profvoetballer ter wereld en maakte in september 1990 zijn debuut voor de nationale ploeg, waarvoor hij 89 keer uitkwam en liefst 55 keer doel trof. Grote smet op zijn interlandcarrière is het mislopen van het WK in 1998. Toenmalig bondscoach Takeshi Okada besloot om te verjongen en liet de toen 31-jarige Miura om die reden buiten de selectie. In 1992 en 1993 werd hij Japans voetballer van het jaar, terwijl hij met Verdy Kawasaki kampioen werd in 1993 en 1994. In 1999 werd hij Kroatisch kampioen met Dinamo Zagreb.

Vorig seizoen werd Miura nog verhuurd aan Suzuka Point Getters, dat uitkomt op het vierde Japanse niveau. Zijn oudere broer Yasutoshi Miura was daar namelijk de eindverantwoordelijke. Kazuyoshi Miura zei vorig jaar dat Yokohama hem een nieuw contract had aangeboden, maar dat hij op meer speeltijd aasde. De laatste jaren moet hij het vooral doen met invalbeurten. In het seizoen 2010/11 kwam hij voor het laatst tot meer dan duizend speelminuten in één seizoen.