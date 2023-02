‘Met één wijziging was Zerrouki voor dezelfde acht miljoen euro van Feyenoord’

Woensdag, 1 februari 2023 om 17:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:16

Feyenoord zag zijn bod van acht miljoen euro op Ramiz Zerrouki op de laatste dag van januari afgewezen worden door FC Twente, maar een winterse transfer was volgens Leon ten Voorde wel degelijk mogelijk geweest. "Als Feyenoord op 1 januari 8 miljoen euro had geboden, was Zerrouki nu in De Kuip geweest", schrijft de journalist van Tubantia.

Twente had het dinsdag bij het binnenkomen van het laatste bod op Zerrouki al gehad met de onderhandelingstactieken van Feyenoord. Normaal gesproken zou een bod van acht miljoen euro bespreekbaar zijn geweest, maar de Tukkers besloten niet met Feyenoord om tafel te gaan vanwege de eerdere ervaringen met de Rotterdammers. Op de laatste dag zou Twente bovendien geen vervanger meer kunnen aantrekken.

Jan Streuer maakte op 10 januari publiekelijk dat Zerrouki niet meer in de winter verkocht zou worden. De technisch directeur van Twente hield uiteindelijk voet bij stuk toen Feyenoord op de allerlaatste dag terugkwam. "Feyenoord was te laat, klaar", omschrijft Ten Voorde het gevoel dat leefde in Enschede. "Tijd genoeg gehad, het hoofd van de speler telkens op hol gebracht, maar nooit het sjansen omgezet in vaste verkering." Zerrouki ligt tot medio 2024 vast en FC Twente verwacht komende zomer alsnog goede zaken te gaan doen, voegt de journalist toe.

Streuer sprak dinsdag al zijn ergernis over de handelwijze van Feyenoord uit. "Ik ben er wel teleurgesteld over dat ze tot de laatste dag het hoofd van die jongen op hol hebben gebracht", zei Streuer, die ook aangaf dat Feyenoord meerdere keren de kans had om door te pakken. "In de zomer, maar bijvoorbeeld ook in november toen de winterstop kwam. Als er een dan bod was neergelegd wat we niet hadden kunnen weigeren, was er wellicht een heel andere situatie ontstaan. Nu is het al die tijd blijven sluimeren."