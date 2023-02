Sinkgraven verkiest bank boven Anderlecht en heeft daarvoor goede reden

Woensdag, 1 februari 2023 om 17:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:25

Daley Sinkgraven heeft op de slotdag van de transferperiode een mogelijk aanbod van Anderlecht laten schieten, zo meldt Het Nieuwsblad. De Belgische club was in de markt om de 27-jarige linkervleugelverdediger over te nemen van Bayer Leverkusen, maar Sinkgraven zag daar op het laatste moment vanaf.

Hoewel het perspectief van Sinkgraven op speelminuten bij Leverkusen marginaal is, lijkt de voormalig Ajacied toch een reden te hebben om te blijven. Zijn contract loopt tot medio 2023, waardoor hij in de zomer een potentieel lucratieve transfervrije overstap kan maken. Bij een dergelijke overgang bedingt de speler in kwestie vaak een hogere tekenpremie dan wanneer er een transfersom mee gemoeid is.

Sinkgraven zou zijn aflopende verbintenis bij Leverkusen kunnen verlengen, maar de kans daarop lijkt miniem. De geboren Assenaar komt al voor het tweede seizoen op rij nauwelijks meer in de plannen voor van die Werkself en zit voornamelijk op de bank of tribune tijdens wedstrijden van de club. Dit seizoen staat Sinkgraven op zes optredens, waarvan vier als invaller. In de 177 minuten die hij speelde gaf hij één assist.

Leverkusen nam Sinkgraven in 2019 op voorspraak van toenmalig trainer Peter Bosz over van Ajax. In het voorjaar van 2021 werd laatstgenoemde ontslagen door Leverkusen. Het had rechtstreekse gevolgen voor het perspectief van Sinkgraven, die sindsdien geen vaste basisplaats meer had. Op de linksbackpositie gaat de voorkeur doorgaans uit naar Piero Hincapie en Mitchel Bakker.