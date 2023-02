Antonio Conte wordt onwel, belandt in ziekenhuis en ontbreekt bij Tottenham

Antonio Conte ontbreekt voorlopig bij Tottenham Hotspur. De 53-jarige Italiaanse manager is onwel geworden na een hevige pijn in zijn buik en wordt woensdag geopereerd aan zijn galblaas. Hoelang the Spurs het zonder hun manager moeten doen is nog afwachten. Komende zondag wacht de kraker tegen Manchester City.

Conte kreeg de diagnose van cholecystitis te horen en moet daardoor onder het mes. “Na een periode van herstel zal Antonio weer terugkeren”, laat Tottenham Hotspur weten in een statement. Wie er komende zondag op de bank zit bij de huidige nummer vijf van de Premier League is nog onzeker. Ook is nog onduidelijk hoelang Conte uit de roulatie zal zijn.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain. Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation. Everyone at the Club wishes him well ?? pic.twitter.com/h91LfV8lD9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 1, 2023

The Spurs rekenen er wel op dat Conte 'na een periode van herstel' weer zal terugnemen in de dug-out. Tottenham maakt een lastig seizoen door. De Londenaren zijn weliswaar door naar de laatste zestien van de Champions League, maar hebben het in de competitie zwaar. Na de winterstop werd er al verloren van Aston Villa (0-2), Arsenal (0-2) en Manchester City (4-2). De club staat vijfde in de Premier League en heeft al zes verliespunten meer dan nummer vier Manchester United.