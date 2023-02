Clubleiding Fiorentina is furieus op Barcelona en met name Xavi

Woensdag, 1 februari 2023 om 16:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:14

Fiorentina hekelt de handelwijze van Barcelona inzake de misgelopen transfer van Sofyan Amrabat. De Catalanen wilden de Marokkaanse balafpakker op huurbasis overnemen, maar zagen la Viola de poot stijf houden. Fiorentina is onder meer woedend over de manier waarop Xavi zich met de onderhandelingen heeft bemoeid. Il Corriere dello Sport schrijft dat de Spaanse coach dinsdag meerdere keren telefonisch contact heeft gezocht met Amrabat.

Volgens Il Corriere dello Sport zijn de spanningen tussen Fiorentina en Barcelona de afgelopen 24 uur hoog opgelopen. Aanleiding is de interesse van de Catalaanse grootmacht in Amrabat en de rol die Xavi daarin heeft gespeeld. De Italiaanse sportkrant schrijft dat Xavi op de slotdag van de transferwindow 'herhaaldelijk belde' met Amrabat in een poging zijn vertrek uit het Stadio Artemio Franchi af te dwingen. De clubleiding van Fiorentina verwijt Barcelona een gebrek aan professionaliteit, daar contact is gezocht met de speler zonder groen licht van de club.

Barcelona had naar verluidt vier miljoen euro plus een verplichte koopoptie van 36 miljoen euro over voor de diensten van de Marokkaans international. Dat voorstel werd door Fiorentina als 'onmogelijk te accepteren' beschouwd. Amrabat uitte zijn ongenoegen over de gang van zaken door niet op de training te verschijnen en een statement af te geven op Instagram: 'Go for it now, the future is promised to no one'. Transfermarktspecialist Fabrizio Romano schrijft dat Amrabat inmiddels zijn excuses heeft aangeboden en is opgenomen in de wedstrijdselectie voor het bekerduel van woensdagavond met Torino.

Amrabat behoorde tot de revelaties van het wereldkampioenschap in Qatar, waar hij het Marokkaanse elftal naar een verrassende plek in de halve finale gidste. Daar vonden de Leeuwen van de Atlas hun Waterloo tegen Frankrijk (2-0). Na afloop van het toernooi werd de middenvelder opgenomen in het Elftal van het WK, waarin overigens ook zijn ploeggenoten Noussair Mazraoui en Romain Saïss stonden. Amrabat, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in Florence, kwam tot dusver tot 83 officiële wedstrijden in het shirt van la Viola, waarin hij één keer wist te scoren.