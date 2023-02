Unibet: een odd van 10.50 (!) voor een zeperd van Ajax in Leeuwarden!

Zondag, 5 februari 2023 om 10:45 • Rian Rosendaal

Ajax beleeft een turbulente tijd. Alfred Schreuder werd ontslagen na het 1-1 gelijkspel tegen FC Volendam en John Heitinga maakt nu het seizoen af in Amsterdam. De oud-verdediger debuteerde met een 1-4 overwinning op Excelsior. Slaagt zijn team er zondag ook in om te winnen van SC Cambuur? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel in Leeuwarden.

Aan Heitinga de taak om Ajax in rustiger vaarwater te brengen de komende maanden. Ondertussen maakt de Amsterdamse club ook nog gewoon kans op titelprolongatie in de Eredivisie. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt namelijk slechts vijf punten. Ajax had eerder dit seizoen overigens weinig te duchten van Cambuur, dat begin september vorig jaar de Johan Cruijff ArenA verliet met een kansloze 4-0 nederlaag aan de broek.

Cambuur is ondertussen bezig aan de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Sjors Ultee leek afgelopen zondag heel belangrijke punten te pakken thuis tegen Fortuna Sittard, maar in de slotfase ging het alsnog helemaal mis (1-2 nederlaag). Aanstaande zondag een nieuwe kans voor Cambuur, al zal dat niet makkelijk worden tegen het getergde Ajax. Bij winst houden de Friezen in ieder geval aansluiting met de ploegen die net boven de degradatiestreep staan.

Bij Ajax is het de vraag of Brian Brobbey terugkeert in de basis, of dat Heitinga hem opnieuw passeert. De Telegraaf meldde maandag dat de interim-coach, net als voorganger Alfred Schreuder, zeer ontevreden was over diens trainingsarbeid. Het lijkt erop dat Mohammed Kudus in Leeuwarden aan de aftrap verschijnt en dat Brobbey weer op de bank zit. De ontmoeting in het Cambuur Stadion begint om 12.15 uur.

