‘Withete’ Ziyech stond op het punt om zijn eigen deal te bekostigen

Woensdag, 1 februari 2023 om 15:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:31

Hakim Ziyech is ontstemd over de manier waarop zijn transfer naar Paris Saint-Germain op het laatste moment is afgeketst, schrijft Kaveh Solhekol. De journalist van Sky Sports weet dat de aanvaller annex middenvelder dinsdagavond laat met Chelsea-eigenaar Todd Boehly aan de lijn heeft gehangen om de laatste plooien glad te strijken. Administratief geklungel bij de Londenaren hebben er echter toe geleid dat Ziyech het seizoen in de Premier League afmaakt.

Het had een absolute droomtransfer moeten worden voor Ziyech. Samen spelen met onder meer Lionel Messi, Sergio Ramos, Kylian Mbappé en Neymar. Heel lang leek het ook de goede kant op te gaan. Ziyech was dinsdag de hele dag in Parijs om zijn medische keuring te doorstaan. Zelf was hij al lang en breed rond met de Franse grootmacht. Het wachten was echter op een akkoord tussen de clubs. Dat kwam er uiteindelijk alsnog, vlak voor het verstrijken van de deadline.

Chelsea kreeg het vervolgens echter niet voor elkaar om PSG de juiste documenten toe te sturen. Tot driemaal toe schutterden de Engelsen in onkunde. Na eerst de verkeerde papieren te hebben verstuurd, ontbraken bij de tweede en derde poging de handtekeningen. Toen het bij de vierde keer wel lukte, was de deadline verstreken en kon er definitief een streep door de overgang. Volgens Solhekol 'kan Ziyech niet geloven dat zijn transfer is mislukt'. "Hij is witheet."

Solhekol schrijft dat Ziyech tot dinsdagavond laat met Chelsea-eigenaar Boehly aan de lijn heeft gehangen om schot in de zaak te krijgen. De voormalig Ajacied was zelfs bereid om de deal deels uit eigen zak te betalen. "Het was een absolute puinhoop", citeert Solhekol uit de mond van een ingewijde. "Chelsea zal zich nooit meer hoeven te melden bij PSG. Dit is niet hoe je zaken doet en een speler behandelt." PSG heeft nog geprobeerd via de Franse bond iets te bewerkstelligen, maar kreeg nul op het rekest.