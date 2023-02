België in de ban van gekaapte deal na geslaagde medische keuring

Woensdag, 1 februari 2023 om 14:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:19

In België heeft men een hectische laatste dag van de winterse transferwindow beleefd. Anderlecht leek op Deadline Day met de diensten van Toluwalase Arokodare aan de haal te gaan, maar moest toezien hoe de Nigeriaanse spits na een geslaagde medische keuring plots bij KRC Genk tekende. Laatstgenoemde club legde vijf miljoen euro neer voor de aanvaller van het Letse Valmiera en bood hem een contract voor vierenhalf jaar aan. Voor Arokodare voldoende om honderd kilometer oostelijker te tekenen.

Genk raakte op de slotdag van de window topscorer Paul Onuachu kwijt aan Southampton en moest om die reden plots op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. De zoektocht naar een vervanger leidde naar Arokodare, die in de Franse Ligue 2 namens Amiens acht keer wist te scoren in 23 wedstrijden. De Nigeriaan, die al langer op het wensenlijstje stond van Genk, wisselde daarmee op het laatste moment van gedachten. Even voor zijn ondertekening had hij namelijk zijn medische keuring doorstaan bij Anderlecht.

Paars-Wit dacht de aanvaller binnenboord te hebben en liet de hele dag een cameraploeg meelopen om hem te volgen. Toen bleek dat Arokodare zijn zinnen had gezet op een transfer naar Genk schakelde Anderlecht door met de komst van Islam Slimani. Laatstgenoemde wordt transfervrij overgenomen van Stade Brest, waar hij dit seizoen in achttien officiële wedstrijden tot twee doelpunten en drie assists kwam. In België wordt het aantrekken van de Algerijns international echter als een 'grote gok' gezien.

Arokodare is blij dat hij voor Genk heeft gekozen. "Ik ben heel blij om in Genk te zijn", laat hij weten in een eerste reactie op de clubsite. "Op dit moment in mijn carrière kan ik mij geen betere club inbeelden. Ik hoop samen met het team de goede resultaten van de eerste seizoenshelft door te trekken en prijzen te pakken. Paul laat grote schoenen achter om te vullen. Maar ik ben vastberaden om mij honderd procent te geven voor deze mooie club."

Technisch directeur Dimitri de Condé is eveneens content met de komst van Arokodare. "Ondanks zijn lengte is hij heel beweeglijk, snel in de eerste meters en sterk met het hoofd", vertelt hij op de clubsite. "Tolu laat vandaag al flitsen van zijn klasse zien. Daarnaast zit er ook nog heel wat rek op. Onder de vleugels van onze technische staf gaat hij de komende jaren nog grote stappen voorwaarts kunnen zetten. We hebben met verschillende andere jonge talenten bewezen dat KRC Genk daarvoor de ideale omgeving is."