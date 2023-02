Problemen voor Slot: Feyenoord zonder sleutelspeler in cruciale fase

Woensdag, 1 februari 2023 om 13:57 • Wessel Antes • Laatste update: 17:25

Feyenoord kan de komende tijd niet beschikken over Sebastian Szymanski, zo meldt de Rotterdamse club via de officiële kanalen. De 23-jarige Pool zal naar verwachting meerdere weken moeten herstellen van een knieblessure. Szymanski werd afgelopen zondag tijdens de rust van het uitduel met FC Twente (1-1) vervangen door Quinten Timber, die pas net weer terug is van een blessure aan zijn middenvoetsbeentje.

Szymanski moet in ieder geval de topwedstrijd tegen PSV van aanstaande zondag aan zich voorbij laten gaan. Vervolgens wacht op woensdag een TOTO KNVB Bekerduel met NEC, waarna Feyenoord in de Eredivisie op bezoek gaat bij sc Heerenveen. Een week later staat in De Kuip een nieuw cruciaal duel met AZ op het programma. Feyenoord heeft als koploper momenteel slechts twee punten voorsprong op de Alkmaarders en zal Szymanski dus moeten missen in een cruciale fase.

Het nieuws komt slechts veertien uur na het sluiten van de winterse transferperiode, waarin Feyenoord er niet in slaagde om een extra middenvelder naar Rotterdam-Zuid te halen. De Rotterdammers waren op de slotdag van de transfermarkt bezig met de komst van Ramiz Zerrouki (Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle), maar beide spelers bleven bij hun huidige clubs. Twente wilde niet opnieuw om tafel met Feyenoord ondanks een verhoogd bod van acht miljoen euro, terwijl Feyenoord vond dat PEC nog te hoog in de boom zat wat betreft Van den Belt.

De kans is groot dat trainer Arne Slot het nieuwe probleem oplost met het middenveld dat afgelopen zondag in Enschede de tweede helft uitspeelde. Mats Wieffer voor de controle, met Orkun Kökçü en Timber als voorste middenvelders. Javairô Dilrosun speelde eerder dit seizoen echter ook op 10, waardoor hij eveneens een optie blijft op de plek van Szymanski. Met Ezequiel Bullaude heeft Feyenoord ook nog een talentvolle speler achter de hand, maar de Argentijn kan tot dusver nauwelijks op speelminuten rekenen. Datzelfde geldt overigens voor Mohamed Taabouni.