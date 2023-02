Te Wierik vindt razendsnel nieuwe club en gaat strijd aan met FC Groningen

Woensdag, 1 februari 2023 om 13:39 • Wessel Antes • Laatste update: 17:36

Mike te Wierik gaat aan de slag bij FC Emmen, zo meldt de Drentse club via de officiële kanalen. De dertigjarige centrale verdediger tekent een contract tot de zomer van 2025 op de Oude Meerdijk. Te Wierik was pas sinds dinsdag transfervrij, toen FC Groningen wereldkundig maakte dat het contract van de routinier in onderling overleg ontbonden was. Met Emmen gaat hij in de degradatiestrijd de concurrentie aan met zijn oude werkgever.

Voor Emmen was het binnenhalen van Te Wierik een no-brainer, zo stelt voorzitter Ronald Lubbers. “Het binnenhalen van Mike was voor ons een buitenkans. Hij is een zeer betrouwbare speler met een schat aan ervaring. Hij weet precies wat er gevraagd wordt en kan daarin een belangrijke aanvulling zijn in onze selectie. Bovendien kan hij de ploeg op sleeptouw nemen.” Bij Emmen gaat Te Wierik onder meer concurreren met Miguel Araujo, Jeroen Veldmate en Michaël Heylen voor een plekje centraal achterin.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de aanstelling van trainer Dennis van der Ree bij FC Groningen verloor te Wierik zijn basisplaats. Vervolgens hengelde de hekkensluiter van de Eredivisie verdedigers Mads Bech Sörensen en Matej Chalus binnen, waardoor het perspectief op speeltijd nog geringer werd. Te Wierik lag eigenlijk nog tot medio 2024 vast in de Euroborg, maar liet zijn contract per direct ontbinden. Een dag later is hij alweer onder de pannen.

Met zijn nieuwe werkgever schuift Te Wierik twee plaatsen omhoog op de ranglijst van de Eredivisie. Emmen staat na negentien wedstrijden op de zestiende plek in de Eredivisie met vijftien punten, drie meer dan Groningen. Te Wierik, die volgens Transfermarkt.com nog altijd 650.000 euro waard is, speelde verdeeld over twee periodes maar liefst 156 wedstrijden voor de Trots van het Noorden. In totaal noteerde hij twee treffers en drie assists in dienst van Groningen.