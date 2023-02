Lewandowski keert terug in de basis van Barcelona; ook Frenkie start

Woensdag, 1 februari 2023 om 19:45 • Davey de Laat • Laatste update: 19:53

Xavi heeft de opstelling van Barcelona bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Real Betis. De Spaanse oefenmeester heeft weer de beschikking over Robert Lewandowski, die na drie wedstrijden schorsing weer mag spelen in LaLiga. Frenkie de Jong start samen met Pedri en Sergio Busquets op het middenveld; Gavi, de vierde middenvelder, wordt op papier een linie naar voren geschoven. Het duel in Estadio Benito Villamarín vangt om 21.00 uur aan.

De koploper van LaLiga zag Real Madrid afgelopen zondag punten morsen tegen Real Sociedad (0-0), waardoor Barça nu vijf punten voorsprong heeft op de aartsrivaal. Betis en Barcelona troffen elkaar drie weken geleden nog in de halve finale van de Supercopa de España. De ploeg van Xavi won toen na strafschoppen. In competitieverband werd de Catalaanse defensie nog maar zes keer gepasseerd dit seizoen.

De overwinning op Girona van afgelopen zaterdag was al de derde keer op rij dat er een eindstand van 1-0 op het scorebord stond. Het missen van legio kansen was daarvan de oorzaak en daar zal Xavi dit keer verandering in willen zien. Dat zal de komende weken zonder Ousmane Dembélé moeten gebeuren. De Franse buitenspeler ligt vanwege een dijbeenblessure in de lappenmand en is er voorlopig niet bij.

Voor doelman Marc-André ter Stegen staat zoals gebruikelijk een viermansdefensie, die ditmaal gevormd wordt door Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen en Alejandro Baldé. Frenkie de Jong staat rechts op het middenveld geposteerd, terwijl de middelste linie gecompleteerd wordt door Busquets en Pedri. Gavi, die Ansu Fati uit de basis houdt, schuift een linie naar voren en gaat de aanvoer richting de teruggekeerde spits Lewandowski verzorgen vanaf links; Raphinha krijgt op de rechterflank de voorkeur boven Ferran Torres.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Baldé; De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Gavi.