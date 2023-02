Sky Sports noemt vier namen die Ten Hag op de valreep kreeg aangeboden

Woensdag, 1 februari 2023 om 12:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:32

Wanhopige zaakwaarnemers hebben in de laatste dagen van de winterwindow tevergeefs geprobeerd om hun cliënten te slijten bij Manchester United. The Mancunians kunnen de komende maanden niet beschikken over Christian Eriksen, waarop de club besloot in allerijl de transfermarkt op te gaan. De keuze van manager Erik ten Hag viel uiteindelijk op Bayern München-middenvelder Marcel Sabitzer. Ook Isco was een optie, meldt Sky Sports.

Ten Hag had na de blessure van Eriksen, die in het EFL Cup-duel met Reading het slachtoffer werd van een charge van Andy Carroll, alleen nog Fred en Scott McTominay achter de hand voor de positie naast Casemiro op het middenveld. De Nederlander besloot daarop door te schakelen en kwam in zijn zoektocht uit bij Sabitzer. De Oostenrijker was dit seizoen doorgaans wisselspeler onder Bayern-trainer Julian Nagelsmann en krijgt van Ten Hag de mogelijkheid om speelminuten te maken.

United were offered Isco, Houssem Aouar, Saul Niguez and Yannick Carrasco - among others - on #DeadlineDay but decided not to pursue. Marcel Sabitzer set to be only arrival today. #MUFC https://t.co/vFHKEXWOyP — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) January 31, 2023

Volgens de Sky Sports was Sabitzer niet de enige gegadigde om de leeggevallen plek van Eriksen in te vullen. The Red Devils kregen op de laatste dagen van de winterwindow Isco (clubloos), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Yannick Carrasco en Saúl Níguez (beiden Atlético Madrid) aangeboden. Ten Hag had zijn zinnen echter gezet op Sabitzer en wist de middenvelder van Bayern op de valreep op huurbasis over te nemen. United heeft geen optie tot koop weten te bedingen op de Oostenrijks international.

De naam van Isco is opvallend te noemen, daar hij tot de slotdag op weg leek naar 1. FC Union Berlin. Alhoewel de Spanjaard al medisch gekeurd was en niets een overgang in de weg leek te staan, ging er op het laatste moment alsnog een streep door zijn komst. Het management van Isco en de Duitse club geven elkaar de schuld van het afketsen. Volgens Union kwam de Spanjaard op het laatste moment met nieuwe voorwaarden. Voor de ex-speler van Real Madrid lag een contract klaar tot medio 2024.