Erik ten Hag gaat met Weghorst in basis voor eerste finale bij Man United

Woensdag, 1 februari 2023 om 20:20 • Davey de Laat • Laatste update: 20:28

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor de tweede halve finale van de EFL Cup bekendgemaakt. De oefenmeester kiest opnieuw voor Wout Weghorst in de spits en gunt Tim Heaton een basisplaats in plaats van eerste doelman David de Gea. The Red Devils waren vorige week woensdag in het heenduel met 0-3 te sterk voor Nottingham Forest, mede dankzij een doelpunt van Weghorst. De return op Old Trafford vindt om 21.00 uur de aftrap plaats.

Afgelopen weekend won Manchester United met 3-1 van Reading in de vierde ronde van de FA Cup. In dat duel raakte Ten Hag met Christian Eriksen een van zijn sterkhouders kwijt. De Deen raakte geblesseerd aan zijn enkel na een charge van Andy Carroll en is naar verwachting drie maanden uitgeschakeld. United haalde dinsdag Marcel Sabitzer op huurbasis weg bij Bayern München, maar de Oostenrijker zit nog niet bij de selectie van Ten Hag.

Ten Hag kon zijn onvrede na de wedstrijd niet voor zich houden en hekelt het lompe gedrag van Carroll. "Je neemt zo'n groot risico om een collega te blesseren”, begon Ten Hag. "De tackle op Eriksen en ook die twee tackles daarna, die horen niet op het voetbalveld thuis”, zei de 52-jarige manager. Bij afwezigheid van Eriksen wordt het controlerende blok op het middenveld gevormd door Casemiro en Fred.

Harry Maguire en Victor Lindelöf staan hun plek weer af aan Raphaël Varane en Lisandro Martínez, terwijl Tyrell Malacia op de linksbackpositie opnieuw Luke Shaw voor zich moet dulden. Marcus Rashford krijgt een wedstrijd rust van Ten Hag. De topscorer van United staat op achttien treffers en zes assists in alle competities. Op zijn plek speelt Alejandro Garnacho, terwijl Antony op de rechterflank te vinden is. De wedstrijd om de finaleplaats in de EFL Cup is live te volgen bij Viaplay.

Opstelling Manchester United: Heaton; Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Garnacho; Weghorst

