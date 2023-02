PSV wil buitenlandse top afschrikken met nieuw langdurig contract

PSV wil het contract van Johan Bakayoko vroegtijdig openbreken en verlengen. De buitenspeler ligt nog tot medio 2025 vast bij de nummer drie van de Eredivisie, maar als het aan de clubleiding ligt gaat de Belg tot 2027 of 2028 tekenen. PSV hoopt daarmee grote buitenlandse topclubs af te schrikken. Bakayoko leek deze window op weg naar Paris Saint-Germain, maar een bod van vijftien miljoen euro voldeed niet.

De Franse grootmacht was bereid om vrij ver te gaan voor Bakayoko en had een vaste som van acht miljoen euro over voor de diensten van de buitenspeler. Daar bovenop zou PSV nog eens zeven miljoen euro aan bonussen kunnen opstrijken. Technisch en algemeen directeur Marcel Brands zwichtte niet voor de interesse, daar met Noni Madueke en Cody Gakpo al twee bepalende buitenspelers het Philips Stadion hadden verlaten deze winter. PSV besloot het bod van vijftien miljoen euro dan ook niet te accepteren.

"Waarom? Omdat het niet in onze filosofie past. Wij hadden daarnaast deze winter al twee andere aanvallers verkocht en wilden niet ook Johan nog van de hand doen, omdat we maar drie nieuwe spelers mogen aantrekken in de winter", licht Brands de situatie toe. PSV mocht niet meer dan drie nieuwelingen inschrijven voor de Europese toernooien. De Brabanders versterken zich met Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) en Patrick van Aanholt (Galatasaray). Allen kwamen op huurbasis over.

Van Bakayoko wordt verwacht dat hij dit jaar zijn absolute doorbraak beleeft bij de hoofdmacht van PSV. De negentienjarige aanvaller maakte net als trainer Ruud van Nistelrooij afgelopen zomer de overstap naar de A-selectie. Sindsdien kwam hij tot veertien officiële wedstrijden in alle competities, waarin hij drie keer trefzeker was en één assist afleverde. Namens Jong PSV staat de teller op 56 wedstrijden, 20 doelpunten en 15 assists. Bakayoko is tevens jeugdinternational van België.