Barça hoopt op FIFA na mislopen inkomende transfer op paar seconden

Woensdag, 1 februari 2023 om 09:41 • Wessel Antes • Laatste update: 11:23

Barcelona hoopt Julián Araujo alsnog te kunnen verwelkomen, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De 21-jarige Mexicaanse rechtsback zou voor vier miljoen euro overkomen van Los Angeles Galaxy, maar het papierwerk is dinsdagnacht niet op tijd afgerond. Barça en Araujo moeten nu hopen op de FIFA en Major League Soccer om de transfer alsnog te laten plaatsvinden. Volgens Romano is de deal (voorlopig) op een paar seconden geklapt.

De Catalanen lieten Héctor Bellerín op de slotdag van de transfermarkt transfervrij vertrekken naar het Portugese Sporting Portugal. Araujo zou vervolgens gehaald worden om zijn plekje in de selectie over te nemen, al is het ook mogelijk dat hij eerst in het beloftenelftal van Barcelona minuten zou gaan maken. Beide scenario’s lijken inmiddels op de tocht: Araujo moet hopen dat zijn reeds gezette handtekening geldig is. De documenten waren immers na de deadline van de winterse transferperiode pas gereed.

ESPN meldt dat de beslissing al op woensdag zal worden genomen. Normaliter is de FIFA erg streng in het handhaven van deadlines. Araujo stond al langere tijd op de radar bij Barcelona, maar na het vertrek van Bellerín kwam de transfer dinsdag in een stroomversnelling. Laatstgenoemde volgt bij Sporting de naar Tottenham Hotspur vertrokken Pedro Porro op. Barça wilde Araujo overigens eerst huren van LA Galaxy, maar de mislukte deal gaat om een permanente transfer waarbij de vleugelverdediger tot medio 2026 in het Spotify Camp Nou zou verblijven.

Barcelona liet deze winter naast Bellerín alleen Memphis Depay vertrekken. De 28-jarige Moordrechter, die beschikte over een aflopende contract, leverde de Catalaanse club nog zo’n drie miljoen euro op met zijn transfer naar Atlético Madrid. Gerard Piqué besloot halverwege de eerste seizoenshelft al om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Barça werd deze winter gelinkt aan veel spelers, maar verwelkomde nog niemand. Mogelijk geeft de FIFA woensdag nog toestemming voor de komst van Araujo.