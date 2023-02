Brands: ‘Zijn salaris is zo hoog, een langer verblijf gaat lastig worden’

Marcel Brands heeft dinsdagavond laat tekst en uitleg gegeven bij de huidige financiële situatie van PSV. De technisch en algemeen directeur van de Eindhovenaren verkocht deze winter Cody Gakpo aan Liverpool en Noni Madueke aan Chelsea. Het leverde de club weliswaar een slordige tachtig miljoen euro op, sportief gezien moet een stapje terug worden gedaan. PSV heeft jarenlang te scherp aan de wind gevaren, waardoor huurdeals de nieuwe realiteit zijn.

PSV lijkt van alle clubs in de Eredivisie de grootste verliezer van de winterwindow. De Brabanders raakten met Gakpo en Madueke twee belangrijke spelers kwijt en haalden er voor de lange termijn niets voor terug. Thorgan Hazard wordt het komende half jaar gehuurd van Borussia Dortmund, Fábio Silva komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. Patrick van Aanholt vult de plek van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Philipp Max in. De verdediger komt voor een paar maanden over van Galatasaray, waar hij nog een contract heeft tot volgend jaar zomer.

PSV wenste Van Aanholt ook volgend seizoen te huren, maar de kans dat dat gaat gebeuren lijkt niet heel groot. "Dat salaris is zo hoog, dat gaat lastig worden", citeert De Telegraaf uit de mond van Brands. Het is tekenend voor de situatie bij PSV. "Je wilt succes hebben en dan mag je best een beetje risico nemen, maar het moet wel verantwoord blijven. Uiteindelijk moeten we wel de continuïteit van de club voor ogen houden", legt de eindverantwoordelijke de vinger op de zere plek. De salarissen zijn bij PSV in de afgelopen vijf jaar gestegen van 37 naar 67 miljoen per jaar.

Zonder de verkoop van Gakpo zou PSV dit seizoen in de rode cijfers zijn beland. "Als we op -30 miljoen euro waren uitgekomen, wat zomaar had gekund, dan gaat je eigen vermogen naar -13. Dan moet je voor elke uitgave van boven de 25.000 euro toestemming vragen aan de KNVB. Dat moet je natuurlijk te allen tijde zien te voorkomen als PSV", stelt Brands. "Als we op deze manier zouden doorgaan, zouden we te afhankelijk zijn van Champions League of die ene grote verkoop. En zelfs die grote verkoop zou al niet eens meer groot genoeg zijn."

Brands wil niet alleen met de beschuldigende vinger naar Toon Gerbrands wijzen. De inmiddels vertrokken algemeen directeur zwaaide tussen 2014 en 2022 de scepter in het Philips Stadion. "Er is bewust risico genomen. Daar is iedereen bij geweest, dat is niet Toon zijn idee geweest", zegt Brands. "Als wij beslissingen maken, doen we dat als directie, maar er is ook een raad van commissarissen en een stichting bij betrokken. Nu zijn we tot de conclusie gekomen dat het iets te risicovol is. We zijn ervan overtuigd dat we iets terug kunnen in afschrijvingen en salarissen en toch voor de titel kunnen blijven strijden."