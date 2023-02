Engelse hekkensluiter geeft minstens 43 miljoen euro uit aan duo

Woensdag, 1 februari 2023 om 08:40 • Wessel Antes • Laatste update: 10:00

Southampton heeft dinsdagavond het onderste uit de kan gehaald om degradatie uit de Premier League te voorkomen. De Engelse hekkensluiter heeft met Kamaldeen Sulemana en Paul Onuachu twee nieuwe spelers aangetrokken om de aanvallende gelederen te versterken. In totaal kost het duo the Saints minstens 43 (!) miljoen euro. Sulemana ligt tot medio 2027 vast in het St. Mary’s Stadium, terwijl Onuachu tot medio 2026 heeft getekend.

Sulemana komt over van Stade Rennes voor een vaste transfersom van 25 miljoen euro. De twintigjarige Ghanees kan de Franse clubs middels bonussen nog eens drie miljoen euro extra opleveren. Mogelijk hebben die bonussen ook te maken met handhaving in de Premier League. L'Équipe meldde vorige week nog dat PSV ook een bod van vijftien miljoen euro had uitgebracht op Sulemana, maar de Eindhovenaren bleken, mede door de interesse van Southampton, kansloos.

#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Kamaldeenho10 on a four-and-a-half-year deal from @staderennais: — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 1, 2023

Sulemana maakte in de zomer van 2021 de overstap van FC Nordsjaelland naar Rennes, dat zo’n zeventien miljoen euro voor zijn diensten betaalde. De pijlsnelle vleugelaanvaller wimpelde daarmee destijds de verregaande belangstelling van Ajax af. In Frankrijk liet Sulemana maar zelden wat van zijn talent zien. In 47 wedstrijden voor Rennes was de rechtspoot slechts goed voor zes doelpunten en vier assists.

Onuachu

Ook Onuachu vervolgt zijn loopbaan bij Southampton. De 28-jarige Nigeriaan was de afgelopen jaren de zeer succesvolle aanvalsleider van KRC Genk, dat minstens achttien miljoen euro ontvangt voor zijn vertrek. Net als bij de transfer van Sulemana kan dat bedrag met drie miljoen euro oplopen vanwege mogelijke bonussen. Southampton hoopt met deze aanwinsten degradatie te voorkomen. De achterstand op nummer veertien bedraagt overigens maar drie punten, waardoor dat nog goed mogelijk is.

Voor Genk is het vertrek van Onuachu sportief gezien wel een aderlating. De zestienvoudig international van Nigeria speelde al sinds augustus 2019 voor de Belgische koploper, die destijds zes miljoen euro voor hem neerlegde bij FC Midtjylland. In 134 officiële wedstrijden voor Genk was Onuachu goed voor 85 doelpunten en tien assists. Zestien doelpunten daarvan maakte de fysiek sterke spits in dit seizoen, twee meer dan Royal Antwerp-spits Vincent Janssen. De Nederlander ziet daarmee zijn grootste concurrent voor de topscorerstitel in de Belgische Pro League vertrekken.