Heitinga maakt ‘voor 98 procent zeker’ het seizoen af met ervaren assistent

Woensdag, 1 februari 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 11:19

John Heitinga mag het seizoen afmaken bij Ajax, weet De Telegraaf. De 39-jarige Alphenaar zal tot het einde van het seizoen als interim-trainer aan het roer staan in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de ochtendkrant is dat inmiddels voor ‘98 procent zeker’. Ajax zou daarnaast op zoek zijn naar een ervaren assistent voor Heitinga, die zelf al sprak met de 65-jarige Dwight Lodeweges. Hij zou nu de beoogde man zijn om Heitinga te ondersteunen.

Bronnen binnen sc Heerenveen hebben aan De Telegraaf laten weten dat Lodeweges gesprekken heeft gevoerd met de interim-trainer van Ajax. De Canadese Nederlander is momenteel nog lid van de raad van commissarissen in het Abe Lenstra Stadion. Ajax hoopt woensdag de knoop door te hakken over de komst van Lodeweges, die in Amsterdam de rol moet gaan vervullen die Hennie Spijkerman onder Frank de Boer had.

De Telegraaf schrijft verder dat er meerdere namen in beeld zijn om Heitinga te ondersteunen. John van ’t Schip wordt daarbij genoemd, maar de voormalig bondscoach van Griekenland zag de functie zelf niet zitten. Zelf zou Heitinga ook Frank Peereboom, met wie hij samenwerkte in de jeugd bij Ajax, willen toevoegen aan zijn staf. Dat lijkt er echter niet in te zitten wanneer Lodeweges komt, aangezien Michael Reiziger en Richard Witschge het seizoen zo goed als zeker afmaken als assistenten.

Er is nog één scenario mogelijk waarin Heitinga het seizoen niet afmaakt als trainer van Ajax: wanneer de Amsterdammers alsnog een droomkandidaat vinden. Die zoektocht is echter totaal nog niet dicht bij het einde. Aanstaande zondag zit Heitinga in ieder geval op de bank bij Ajax tijdens het uitduel met SC Cambuur, maar de kans is groot dat hij zich kan opmaken voor een langere kans als eindverantwoordelijke voor de hoofdmacht.