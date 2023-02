Droomtransfer Hakim Ziyech definitief van de baan na besluit Franse bond

Woensdag, 1 februari 2023 om 12:03 • Wessel Antes • Laatste update: 12:17

Hakim Ziyech maakt definitief niet de overstap van Chelsea naar Paris Saint-Germain. De juridische tak van de Franse voetbalbond (FFF, red.) heeft woensdagochtend na onderzoek bepaald dat de overgang niet alsnog mag plaatsvinden. Zodoende keert de 29-jarige linkspoot terug naar Londen om het seizoen af te maken bij Chelsea. Een hard gelag voor Ziyech, die zijn droomtransfer in duigen ziet vallen.

Onder meer L’Équipe en RMC Sport meldden dinsdagnacht al dat de transfer van Ziyech was geklapt door nalatigheid van the Blues. De Marokkaans international uit Dronten was dinsdag de hele dag in Parijs om zijn transfer af te ronden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Volgens een journalist van het Parijse France Bleu werden door Chelsea zelfs tot drie keer toe de verkeerde formulieren opgestuurd, waardoor Ziyech het seizoen in Londen zal moeten afmaken.

Ziyech onderging dinsdag onder meer zijn medische keuring en stond in de startblokken om zijn definitieve handtekening te zetten onder een huurcontract in het Parc des Princes. De flamboyante linkspoot stond te springen om te gaan spelen met sterren als Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Boezemvriend Achraf Hakimi kon niet wachten om Ziyech te verwelkomen, maar dat alles is nu tevergeefs. Ziyech zal op korte termijn terugvliegen naar Engeland.

De aankondiging van de transfer bleef in de loop van dinsdagavond uit en de Franse media wisten het zeker: Chelsea heeft de juiste documenten voor de transfer te laat doorgestuurd, waardoor Ziyech niet op tijd was geregistreerd bij de Franse voetbalbond. Volgens diverse journalisten hebben de Londenaren zelfs meerdere malen onjuiste documenten opgestuurd. L’Équipe meldde vervolgens dat PSG alsnog groen licht eiste, maar de FFF is daar dus niet in meegegaan.

Ziyech zal zich moeten richten op een seizoenslot in de Premier League. Bij Chelsea ligt hij nog tot medio 2025 vast. Ziyech werd deze winter gelinkt aan onder meer Manchester United, Tottenham Hotspur, Barcelona en AC Milan en moet nu ook een dienstverband in Parijs op zijn buik schrijven. Onder manager Graham Potter lijkt hij niet te kunnen rekenen op veel speeltijd in het restant van het seizoen.

Ziyech startte dit seizoen slechts vier keer in de basis in alle competities bij Chelsea. De vleugelspeler annex middenvelder kwam daarin niet scoren. Op het WK was Ziyech wel verzekerd van een basisplaats bij Marokko en was hij een van de sterkhouders in het team dat de halve finale haalde. Bij zijn club is de situatie minder rooskleurig. Chelsea haalde daarnaast deze winter met Noni Madueke (PSV) een directe concurrent, terwijl ook João Félix (Atlético Madrid) en Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) de voorhoede al versterkten.

