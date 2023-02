Wanhopig Everton grijpt overal naast en loopt ook blauwtje bij Giroud

Woensdag, 1 februari 2023 om 00:15 • Rian Rosendaal

Olivier Giroud zag er in de afgelopen transferperiode niets in om bij Everton terug te keren in de Premier League. Gianluca Di Marzio onthult dat er voor de spits van AC Milan een contract voor een halfjaar klaarlag met een salaris van 3,5 miljoen euro. Bij het ontlopen van degradatie zou daar nog eens twee miljoen euro bijkomen. Giroud (36) had er echter weinig trek in om met de huidige nummer negentien degradatievoetbal te spelen en zei 'nee' tegen manager Sean Dyche.

Giroud zou bij handhaving een nieuw jaarcontract met een salaris van 8,5 miljoen euro krijgen voorgeschoteld van Everton, maar de routinier was dus niet gevoelig voor de lokroep vanaf Goodison Park. Naar verluidt zou de Franse spits het voorstel vanuit Engeland niet eens hebben besproken met de leiding van Milan. Giroud is overigens begonnen aan zijn laatste maanden als contractspeler in het San Siro.

Voor Giroud is de Premier League bepaald geen onbekende competitie. De kopsterke aanvaller kwam in Engeland uit voor Arsenal en Chelsea, voordat hij in 2021 voor Milan koos. In zijn eerste seizoen in de Serie A veroverde de Fransman direct de Italiaanse landstitel. Na anderhalf jaar in Milaan staat de teller op 24 doelpunten in 64 wedstrijden in alle competities. Diverse Italiaanse media wisten eind december te melden dat speler en club een akkoord hadden bereikt over contractverlenging tot medio 2024.

Everton greep in de winterse transfermarkt ook al naast Arnaut Danjuma. De vleugelaanvaller leek al rond met the Toffees, maar op het laatste moment ging Tottenham Hotspur er met de Nederlander vandoor. Na het ontslag van Frank Lampard kreeg Everton ook een afwijzing van Marcelo Bielsa, die van oordeel was dat de verdedigers van de laagvlieger 'te traag' waren om succesvol te kunnen zijn.