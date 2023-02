Internazionale kegelt Atalanta met minimale zege uit de Coppa Italia

Dinsdag, 31 januari 2023 om 22:56 • Paul Jeursen

Internazionale heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. In eigen huis werd Atalanta met 1-0 verslagen. Verdediger Matteo Darmian was de matchwinner voor de ploeg van Simone Inzaghi. In de halve eindstrijd neemt Inter het op tegen de winnaar van het duel tussen Lazio en Juventus, dat op 2 februari wordt gespeeld.

Bij Inter had Inzaghi weer eens een basisplek ingeruimd voor Stefan de Vrij en ook Denzel Dumfries mocht starten. André Onana stond bij Inter onder de lat. Samir Handanovic keept normaliter in bekerduels, maar hij is geblesseerd. Gian Piero Gasperini begon onder anderen met het Nederlandse drietal Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis. Inter trof in Atalanta een fijne tegenstander. Van de laatste tien ontmoetingen won Atalanta maar één keer.

Het tempo lag vanaf minuut één ongekend hoog tussen de nummers twee (Inter) en vier (Atalanta) uit de Serie A. Naarmate de eerste helft vorderde kwam de thuisploeg steeds beter in het spel. Een goede pass van Hakan Calhanoglu op Romelu Lukaku kwam uiteindelijk bij Lautaro Martínez terecht, zijn schot werd echter gekraakt. Kort daarna werd een goede en scherpe voorzet van Dumfries net op tijd door Berat Djimsiti weggekopt. Calhanoglu was nog het dichtst bij een Milanese treffer. Zijn mooie afstandsschot trof de paal. Vlak voor rust was de beste kans van de wedstrijd misschien wel voor Atalanta. Duvan Zapata dook op voor Onana, maar zijn kopbal, na een goede voorzet van Joakim Maehle, ging echter over.

Atalanta kwam goed uit de kleedkamer. Een lepe voorzet van Jeremie Boga werd door Onana voor de voeten van Maehle gestompt, maar die mikte hoog over. Aan de andere kant was het kort daarna wel raak. Matteo Darmian kreeg de bal slim mee van Martínez en schoot diagonaal binnen: 1-0. Atalanta zette een tandje bij en Boga vuurde een lage schuiver af. Onana hoefde echter niet in actie te komen. Dat moest hij wel op een inzet van invaller Ademola Lookman. Diens schot miste echter snelheid en kon door de Kameroener makkelijk worden gestopt. De bezoekers probeerden tevergeefs met man en macht iets te forceren, Inter hield echter vrije gemakkelijk stand.