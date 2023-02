Elvis Manu maakt na zes jaar verrassende comeback in de Eredivisie

Dinsdag, 31 januari 2023 om 21:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:16

Elvis Manu keert terug in de Eredivisie. De aanvaller wordt door FC Groningen voor de rest van het seizoen gehuurd van het Bulgaarse Botev Plovdiv, zo maakt de Trots van het Noorden bekend via de officiële kanalen. Manu kwam in de Eredivisie eerder uit voor Feyenoord, SC Cambuur en Go Ahead Eagles. Voor zover bekend heeft Groningen geen optie tot koop weten te bedingen bij de onderhandelingen.

In Groningen was men al langer op zoek naar aanvallende versterking. De ploeg van Dennis van der Ree behoort met slechts twintig treffers tot de slechtst scorende ploegen van de Eredivisie. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus bevestigde eerder deze week bij RTV Noord al dat de gesprekken met een aanvallende versterking zich in een vergevorderd stadium bevonden. Eerder deze window bleek Groningen ook al zeer bedrijvig op de transfermarkt met vier nieuwe aanwinsten.

Manu werd in 2005 opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. De Rotterdammers stalden hem daarop eerst een jaar in de jeugd bij Excelsior. In 2012 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal bij Feyenoord, waarna hij via opnieuw Excelsior en SC Cambuur in Engeland belandde bij Brighton & Hove Albion en later Huddersfield Town. Na een huurperiode bij Go Ahead Eagles versleet hij vervolgens drie Turkse clubs, om in 2020 in Bulgarije neer te strijken bij Ludogorets. Via Wisla Krakow en Botev Plovdiv komt hij nu dus op huurbasis over naar Groningen.

Manu werd in Nederland vooral bekend van zijn Europese doelpunt bij Feyenoord. In de Europa League tegen Zorja Loehansk kwamen de Oekraïners in het seizoen 2014/15 terug van een 3-0 achterstand, maar was het Manu die de winnen de treffer maakte. In de groepsfase die daarop volgde maakte hij tevens de winnende treffer tegen Standard Luik. De buitenspeler werd tijdens zijn periode bij Feyenoord door Het Legioen liefkozend Manutelli genoemd, een verwijzing naar Mario Balotelli. In Bulgarije was de aanvaller in het afgelopen halfjaar goed voor zeven doelpunten en drie assists in veertien wedstrijden.

"Elvis is een speler die al veel heeft meegemaakt in zijn carrière en hij had de wens om Nederland nog eens te laten zien wat hij in zijn mars heeft", aldus Fledderus in een eerste reactie. "Wij denken dat Elvis ons snelheid, power maar ook een zekere onvoorspelbaarheid kan brengen. Daarnaast is hij een speler die eigenlijk overal onder alle omstandigheden zijn doelpunten heeft gemaakt. Wij denken daarom dat Elvis direct van waarde kan zijn om ons te helpen in onze degradatiestrijd. Wij wensen hem veel succes."