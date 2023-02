Drommel kon PSV verlaten en kreeg aanbiedingen uit LaLiga en de Serie A

Dinsdag, 31 januari 2023 om 23:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:41

Joël Drommel blijft voorlopig aan PSV verbonden. De reservedoelman stond volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad op de lijstjes van Valencia, Espanyol en Spezia, maar de Eindhovense club weigert om hem tussentijds te laten gaan. Drommel moet bij PSV Walter Benítez voor zich dulden dit seizoen en heeft weinig tot geen uitzicht op speeltijd.

Spezia zag Jeroen Zoet begin januari uitvallen na een botsing met Atalanta-aanvaller Duván Zapata. De doelman kampt sindsdien met een kruisbandblessure en de verwachting is dat hij nog minstens een maand uit de roulatie is. Valencia is op zoek is naar een stand-in voor eerste keus Giorgi Mamardashvili en Voetbal International voegde Espanyol toe aan het rijtje bewonderaars van Drommel. PSV is echter niet van plan om de tweede doelman deze winter te verkopen.

Drommel beschikt in het Philips Stadion over een contract tot medio 2026, maar of hij zijn verbintenis daadwerkelijk uitdient is de vraag. Ruud van Nistelrooij lijkt het volste vertrouwen te hebben in de vorig jaar zomer aangetrokken Benítez. Drommel kreeg enkele weken geleden wel de kans in het duel met Sparta Rotterdam (1-2) in de TOTO KNVB Beker. Hij ging toen in de fout bij een hoge bal, waardoor Arno Verschueren in staat was om de aansluitingstreffer te maken. Desondanks bereikte PSV de volgende ronde in het bekertoernooi.

PSV legde in 2021 3,5 miljoen euro neer voor Drommel, die in zijn eerste seizoen in Eindhoven lange tijd het vertrouwen kreeg van toenmalig trainer Roger Schmidt. Na een periode met enkele missers moest Drommel plaatsmaken voor de inmiddels weer vertrokken Yvon Mvogo. Van Nistelrooij beschikt in het keepersgilde ook nog over Boy Waterman en Kjell Peersman.