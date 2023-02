Pirlo blijft voor de zesde keer ongeslagen en doorbreekt zegereeks Besiktas

Dinsdag, 31 januari 2023 om 20:00 • Paul Jeursen • Laatste update: 20:06

Besiktas heeft puntenverlies geleden in de Turkse Süper Lig. Op bezoek bij middenmoter Fatih Karagümrük kwam de ploeg van trainer Senol Günes niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Besiktas had de vorige vijf competitiewedstrijden gewonnen, maar kreeg middenmoter Karagümrük niet op de knieën. Door het gelijkspel blijft Besiktas steken op de vierde plek. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt nu negen punten.

De thuisploeg nam tegen Besiktas het heft meteen in handen. Via ex-Feyenoorder Colin Kazim-Richards en Fabio Borini werd Karagümrük gevaarlijk. Na ruim twintig minuten dacht de ploeg van trainer Andrea Pirlo een strafschop te krijgen toen Borini in de zestien werd gevloerd. De scheidsrechter werd door de VAR naar de kant geroepen, maar constateerde geen overtreding. Dit tot grote onvrede van de thuisploeg. Een paar minuten later viel de treffer aan de andere kant. Eerst raakte Cenk Tosun nog de lat. Vlak daarna kreeg de defensie van Karagümrük een voorzet niet weggewerkt en ramde Tosun van dichtbij binnen: 0-1.

In de tweede helft ging de thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker en dat lukte al vrij vlot. De defensie van Besiktas schutterde, Borini vond Magomed Ozdoev en de Rus schoot hard binnen: 1-1. Besiktas ging met man en macht op zoek naar de voorsprong en werd gevaarlijk via invaller Jackson Muleka en Dele Alli. Beiden hadden het vizier echter niet op scherp. Een kwartier voor tijd claimde Karagümrük wederom een penalty. De scheidsrechter wuifde dit weer weg. Besiktas drong aan, maar echt gevaarlijk kon de ploeg van Günes niet meer worden.