PSV houdt Bakayoko binnenboord: aanzienlijk bod van PSG bekend

Dinsdag, 31 januari 2023 om 19:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:28

PSV gaat Johan Bakayoko niet verkopen aan Paris Saint-Germain, zo heeft technisch en algemeen directeur Marcel Brands laten weten aan de Franse grootmacht. PSG had volgens het Eindhovens Dagblad vijftien miljoen euro inclusief bonussen over voor de buitenspeler. Het vertrek van Noni Madueke en Cody Gakpo eerder deze window heeft Brands er echter toe doen besluiten om niet mee te werken aan een vertrek.

Maandagmiddag werd enigszins verrassend bekend dat Bakayoko op de scoutingslijst van PSG terecht was gekomen. De talentvolle aanvaller zou voldoen aan de tactische eisen van de Parijzenaars, maar heeft van Brands te horen gekregen dat hij niet mag vertrekken. Dit tot teleurstelling bij zowel de hoofdrolspeler als zijn management. Bakayoko zag een stap naar PSG zelf wel zitten. Volgens Brands past een verkoop echter niet in de strategie van PSV.

Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat PSG bereid was om ver te gaan voor Bakayoko, daar de Franse topclub een vaste som van acht miljoen euro over had voor de diensten van de buitenspeler. Daar bovenop zou PSV zeven miljoen euro aan bonussen kunnen incasseren. PSV zit echter niet meteen verlegen om geld. De nummer drie van de Eredivisie verkocht Gakpo voor 42 miljoen aan Liverpool en Madueke voor 35 miljoen aan Chelsea.

Eerder deze maand leek Bakayoko ook al af te stevenen op een vertrek bij PSV, zij het op huurbasis. NEC toonde interesse, maar kreeg nul op rekest van de Belg zelf. Dit seizoen kwam Bakayoko tot veertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij drie keer scoorde en een assist afleverde. Vorig jaar was hij nog actief voor Jong PSV, waar hij onder Ruud van Nistelrooij floreerde en betrokken was bij 29 competitiegoals van het beloftenelftal. Net als zijn trainer maakte Bakayoko deze zomer definitief de overstap naar het eerste.