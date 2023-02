PSV en Vitesse bereiken laat akkoord: Van Ginkel herenigd met Cocu

Woensdag, 1 februari 2023 om 00:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:25

Marco van Ginkel maakt per direct de overstap van PSV naar Vitesse, melden de Arnhemmers in het laatste uur van Deadline Day. De middenvelder, die in Eindhoven nog een contract heeft tot deze zomer, hoefde onder Ruud van Nistelrooij amper op speelminuten te rekenen, waardoor de Eindhovenaren geen moment in de weg hebben gelegen bij de onderhandelingen. Bij Vitesse tekent Van Ginkel een contract tot 2024.

Voor Van Ginkel ligt bij Vitesse een hereniging met een aantal oud-bekenden in het verschiet. Naast Cocu, met wie hij twee keer landskampioen werd in Nederland, staat ook Davy Pröpper sinds kort onder contract in Arnhem. Laatstgenoemde was het plezier in het spelletje verloren, maar kon de lokroep van Cocu niet weerstaan en besloot terug te keren in het profvoetbal. Ook met de eerder deze winter aangetrokken Nicolas Isimat-Mirin speelde Van Ginkel samen bij PSV.

"Ik ben de afgelopen tien jaar op veel mooie plekken geweest, maar een comeback bij Vitesse heb ik in de tussentijd altijd in mijn hoofd gehouden", aldus Van Ginkel in een eerste reactie. "Deze club heeft mij grootgebracht, als voetballer en als mens. Het is prachtig om nu terug te keren, helemaal nadat Davy hetzelfde heeft gedaan. Het voelt alsof er oude tijden herleven, ook met de huidige technische staf bij Vitesse. Samen willen we ervoor zorgen dat de supporters en de Arnhemmers zo trots mogelijk op de club zijn. Daar wil ik natuurlijk een mooie bijdrage aan leveren."

De geruchten over een hereniging met Cocu kwamen in de laatste uren van de transferwindow op gang. Bij PSV speelt Van Ginkel amper een rol van betekenis, terwijl zijn kans op speeltijd bij Vitesse een stuk groter is. Voor Van Ginkel was er dit seizoen alleen speeltijd in de kwalificatiecyclus van de Champions League. Mede door blessureleed kwam hij nog niet in actie in de Eredivisie, Europa League en TOTO KNVB Beker. In totaal staat de teller op 117 officiële wedstrijden voor PSV.

Van Ginkel is geen onbekende voor Vitesse. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van de Arnhemmers en maakte er tevens zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Chelsea, AC Milan en Stoke City kwam hij in 2016 voor het eerst bij PSV terecht via een huurdeal. In 2021 besloten de Eindhovenaren hem definitief over te nemen, maar die laatste periode bleek niet de meest succesvolle. Hij wist twee keer kampioen te worden, twee keer de Johan Cruijff Schaal te winnen en een beker op zijn naam te schrijven.