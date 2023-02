Feyenoord dreigde met Kökçü op de valreep belangrijke schakel kwijt te raken

Dinsdag, 31 januari 2023 om 18:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:45

Orkun Kökçü had Feyenoord in de slotfase van de winterse transferperiode kunnen verlaten. Benfica zag in de aanvoerder van de Rotterdammers de ideale opvolger van Enzo Fernández, die al enige tijd hoog op het lijstje staat van Chelsea. Voetbal International meldt op de slotdag van de transfermarkt dat Kökçü zo goed als zeker het seizoen afmaakt in De Kuip. Het is nog onduidelijk of Benfica in de zomer terugkeert voor de middenvelder.

Kökçü past in het profiel van Benfica en trainer Roger Schmidt is bijzonder gecharmeerd van de pas 22-jarige Feyenoorder. Volgens bronnen aan Voetbal International spraken bestuursleden van Benfica geregeld met beleidsbepalers van Feyenoord. Desondanks bleef een eerste bod op Kökçü vanuit Portugal uit, daar de grootmacht eerst Fernández voor een flinke transfersom wilde verkopen. De tijd begon te dringen en Feyenoord wilde de captain met het oog op de titelstrijd niet langer tussentijds verkopen.

Mocht Benfica Fernández reeds hebben verkocht, dan was de komst van Kökçü normaal gesproken zonder problemen verlopen. Volgens het Argentijnse medium TyC Sports is Chelsea bereid om de torenhoge transferclausule, ter waarde van 120 miljoen euro, te lichten. Benfica-voorzitter Rui Costa wil Fernández niet kwijt, maar het is de vraag of een vertrek van de Argentijn tegengehouden kan worden bij een aantrekkelijk bod. Bovengenoemd medium meldde eerder al dat Chelsea een aanbod heeft gedaan van honderd miljoen euro plus een speler naar keuze.

Fernández lijkt echter geen haast te hebben en de wereldkampioen wil Benfica ook alleen op een nette manier verlaten. Het is de vraag of Chelsea in de laatste uren van de transferperiode nog wil toeslaan. Tot maandagavond waren er ontwikkelingen, maar Benfica lijkt nogal problemen te hebben met de betalingstermijnen die de Londense club in gedachten heeft. Vanwege de stroeve onderhandelingen tussen beide clubs is er inmiddels geen tijd meer voor gesprekken met Kökçü en zijn entourage. Het lijkt erop dat de middenvelder het seizoen gewoon afmaakt in Rotterdam.

Kökçü lijkt zijn opties rustig af te wegen en te willen wachten op wat er na afloop van dit seizoen op zijn pad komt. "Vroeger had ik me druk gemaakt, nu al lang niet meer", zei hij onlangs in een interview met Voetbal International. De achttienvoudig international van Turkije werd eerder al genoemd bij onder meer RB Leipzig, AS Roma en Leicester City. Het huidige contract van Kökçü bij Feyenoord loopt af in de zomer van 2025.