Geen Feyenoord maar AZ: Sven Mijnans maakt miljoenentransfer

Dinsdag, 31 januari 2023 om 21:05 • Wessel Antes • Laatste update: 21:29

Sven Mijnans is officieel speler van AZ, zo laten de Alkmaarders dinsdag weten via de officiële kanalen. De 22-jarige linkspoot heeft een contract getekend dat hem tot medio 2028 in het AFAS stadion houdt. Mijnans onderging dinsdag zijn medische keuring en zal zaterdagavond direct inzetbaar zijn tijdens het uitduel met FC Volendam. De Alkmaarders betalen naar verluidt meerdere miljoenen voor zijn diensten aan Sparta Rotterdam, al wil directeur voetbalzaken Max Huiberts daar bij ESPN geen uitspraken over doen.

Mijnans is al langer onder de indruk van de filosofie van AZ. "Er wordt aanvallend voetbal gespeeld en er ligt altijd een plan klaar voor spelers om zich te ontwikkelen. Ik denk dat dat perfect bij mij past. Ik wil zo veel mogelijk prijzen winnen met AZ en natuurlijk zoveel mogelijk minuten maken. Dit jaar al, maar zeker ook richting het nieuwe seizoen. Dat ik hier ben, maakt me trots", aldus de kersverse aanwinst op de website van zijn nieuwe werkgever.

?? Welkom, Sven! ?? De middenvelder komt over van Sparta Rotterdam en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028!#AZ #SM16 #WelkomSven — AZ (@AZAlkmaar) January 31, 2023

Huiberts is vooral gelukkig met de veelzijdigheid die Mijnans met zich meebrengt naar Alkmaar. "Het is heel prettig dat Sven op verschillende posities kan spelen. Het is inzichtelijk een hele sterke speler en dat inzicht heb je nodig als je vaak in kleine ruimtes komt te spelen. De meeste wedstrijden spelen we op de helft van de tegenstander. Dan heb je spelers nodig met intelligentie, spelers die creatief zijn. Ik denk dat hij over al die kwaliteiten beschikt."

Afgelopen week werd bekend dat ook Feyenoord Mijnans volgde. De Rotterdammers werden echter nooit concreet, waardoor AZ vrij spel had. In Alkmaar gaat de tweevoudig jeugdinternational van Jong Oranje voor zijn favoriete positie concurreren met Dani de Wit en Djordje Mihailovic, die beiden eveneens het liefst op 10 spelen. Mijnans kan echter ook uit de voeten als vleugelspeler en op 8, waardoor de kans op speeltijd bij AZ ook aanzienlijk groter is dan wanneer hij naar Feyenoord was vertrokken.

Mijnans is momenteel bezig aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau in Nederland en werd opmerkelijk genoeg pas op achttienjarige leeftijd opgepikt door Sparta bij de amateurs van VV Spijkenisse. Daarvoor had hij een seizoen bij ADO Den Haag in de jeugdopleiding gespeeld. In totaal speelde Mijnans 86 keer voor Sparta, waarin hij 8 goals en 12 assists liet aantekenen. In Spangen lag Mijnans nog vast tot medio 2024, waardoor de Kasteelheren een mooi bedrag overhouden aan zijn vertrek.

AZ, dat momenteel tweede staat in de Eredivisie, kan terugkijken op een uitstekende transferperiode. Mihailovic arriveerde begin deze maand in Alkmaar nadat de club afgelopen zomer al zes miljoen euro betaalde aan het Canadese Montréal. Daarnaast werd doelman Mathew Ryan voor slechts 500.000 euro overgenomen van FC Kopenhagen. Mijnans maakt het inkomende trio compleet. Daartegenover staat het vertrek van een drietal: Hakon Evjen werd voor 1,6 miljoen euro verkocht aan Brøndby IF, terwijl Peter Vindahl Jensen (1. FC Nürnberg) en Peer Koopmeiners (Excelsior Rotterdam) de club op huurbasis hebben verlaten.