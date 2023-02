Nice heeft goalgetter te pakken en maakt gigantische transfersom over

Dinsdag, 31 januari 2023 om 17:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 17:18

Terem Moffi verkast van Lorient naar OGC Nice. De Zuid-Fransen huren de Nigeriaanse spits eerst een half jaar, waarna de club hem in de zomer definitief overneemt. Moffi tekent bij Nice een contract tot medio 2029. Met de overgang is in totaal maximaal 30 miljoen euro gemoeid. De spits is met twaalf competitietreffers bezig aan een sterk seizoen in de Ligue 1.

Het duurde even voordat de overgang van Moffi naar Nice in kannen en kruiken was. Naar verluidt deden les Aiglons al zeven pogingen om de Nigeriaanse spits over te nemen van Lorient. Tot op heden kregen zij elke keer nul op het rekest. Op de laatste dag van de winterse transferwindow is de transfer nu eindelijk een feit. En meteen is dit naar alle waarschijnlijkheid de duurste Deadline Day-transfer in Frankrijk.

Moffi heeft bij Nice zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2029 aan de club verbindt. Hij wordt eerst nog een half jaar van Lorient gehuurd en daar betaalt Nice een huursom van tweeënhalf miljoen euro voor. Na dit seizoen zijn zij verplicht hem te kopen voor een bedrag van 22,5 miljoen euro. Door bonussen kan de totale transfersom oplopen tot 30 miljoen euro. Daarnaast heeft Lorient ook nog een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen.

De 23-jarige spits is bezig aan een zeer productief seizoen in Bretagne. In achttien competitieduels was hij al twaalf keer trefzeker. Hij bezet daarmee de tweede plek op de topscorerslijst, achter Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Voor Nigeria speelde hij zeven interlands waarin hij twee keer scoorde. Bij het Afrikaanse land is hij onder meer de concurrent van voormalig Feyenoorder Cyriel Dessers, die op vier interlands voor Nigeria staat. Napoli-superspits Victor Osimhen is echter de meest gebruikelijke aanvalsleider.