Sofyan Amrabat meldt zich op Instagram om Barcelona-wens sterk te maken

Dinsdag, 31 januari 2023 om 16:55 • Wessel Antes • Laatste update: 16:59

Sofyan Amrabat heeft zich via Instagram gemeld met een cryptische post. De 26-jarige middenvelder van Fiorentina lijkt nog altijd te hopen op een transfer naar Barcelona. ‘Go for it now, the future is promised to no one’, is pontificaal te lezen op zijn Instagram-story. Eerder werd al bekend dat Barça vol inzet op de komst van Amrabat, die zelf dolgraag naar het Spotify Camp Nou wil vertrekken. De Catalanen willen de Marokkaans international op huurbasis overnemen met een onverplichte optie tot koop.

De cryptische Instagram-story van Sofyan Amrabat.

Volgens Fabrizio Romano heeft Fiorentina een pakket met een totale waarde van veertig miljoen euro echter resoluut van tafel geveegd. Relevo schreef vervolgens dat Amrabat inmiddels weigert te trainen om een transfer naar zijn droomclub te forceren. In Florence ligt de WK-revelatie nog vast tot medio 2024. Transfermarkt.com schat zijn waarde op zo’n 25 miljoen euro.