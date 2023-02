Feyenoord wil Walemark stallen in Eredivisie en hoort vraagprijs Van den Belt

Dinsdag, 31 januari 2023 om 16:25 • Wessel Antes

Feyenoord heeft aanvaller Patrik Walemark aangeboden bij FC Emmen, zo meldt clubwatcher Martijn Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De Rotterdammers zien De Oude Meerdijk als de perfecte locatie voor de 21-jarige Zweed om zich te ontwikkelen. Daarnaast meldt Krabbendam dat Feyenoord nog altijd werkt aan de komst van PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt, die anderhalf miljoen euro moet kosten.

De Stadionclub hoopt voor het verstrijken van de deadline nog tijdelijk afscheid te nemen van Walemark, die door de opleving van Alireza Jahanbakhsh nog maar nauwelijks aan spelen toekomt. Trainer Arne Slot is onder de indruk van de manier waarop Emmen voetbalt en denkt dat Walemark zich in Drenthe goed zou kunnen ontwikkelen. In Rotterdam-Zuid ligt de linkspoot nog tot medio 2026 vast.

De 21-jarige Van den Belt moet Feyenoord in de breedte juist nog komen versterken, weet Krabbendam. “Iedereen bij Feyenoord is ervan overtuigd dat deze jongen op termijn een goede speler voor Feyenoord kan worden. De situatie is dat PEC anderhalf miljoen euro wil ontvangen. Feyenoord heeft rond de negen ton geboden. Die jongen is zelf al lang akkoord. AZ wil hem, FC Twente volgt hem ook. Alleen hij wil onder Arne Slot spelen.”

Slot, die zelf woonachtig is in Zwolle, kent Van den Belt goed en is gecharmeerd van zijn kwaliteiten. In het huidige Keuken Kampioen Divisie-seizoen was de rechtspoot goed voor tien doelpunten en vier assists in 21 wedstrijden. Journalist Tijmen van Wissing, werkzaam voor RTV Oost, acht de kans echter klein dat de deal dinsdag nog rond gaat komen. Volgens technisch directeur Marcel Boudesteyn blijft Van den Belt ‘gewoon’ bij PEC spelen. Dinsdagmiddag werd al bekend dat Ramiz Zerrouki in ieder geval niet naar Feyenoord komt. FC Twente wil ook met een vaste transfersom van acht miljoen euro niet akkoord gaan.