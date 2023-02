Feyenoord ziet commercieel directeur Joris van Dijk vertrekken

Dinsdag, 31 januari 2023 om 16:05 • Davey de Laat • Laatste update: 16:39

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe commercieel directeur. Joris van Dijk vertrekt namelijk per 1 februari 2023 bij de Rotterdammers, zo meldt de club via de officiële kanalen. De koploper van de Eredivisie gaat op korte termijn op zoek naar een vervanger.

Feyenoord spreekt in een statement nadrukkelijk zijn dank uit voor de inspanningen van Van Dijk en diens bijdrage aan de geboekte resultaten sinds 1 juli 2020, toen hij in dienst trad. De Rotterdammers gaan op korte termijn op zoek naar een vervanger. Tot die tijd bestaat de directie van Feyenoord uit algemeen directeur Dennis te Kloese en financieel directeur Pieter Smorenburg.

Van Dijk kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd bij Feyenoord. “Het was een unieke ervaring om in een periode van sportief succes voor deze prachtige club te werken. Als de verwachtingen ten aanzien van de toekomst uiteen gaan lopen, is het beter op een goede en volwassen manier uit elkaar te gaan. Ik ben er trots op dat ik in deze functie heb mogen bijdragen en wens de club en de supporters het allerbeste.”