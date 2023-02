UniBoost: een odd van 6.50 (!) voor de openingsgoal van Rashford!

Woensdag, 1 februari 2023 om 08:00 • Rian Rosendaal

Manchester United staat reeds met anderhalf been in de finale van de EFL Cup. Manager Erik ten Hag zag zijn elftal vorige week met 0-3 winnen van Nottingham Forest in de heenwedstrijd van de halve eindstrijd. De thuiswedstrijd op Old Trafford lijkt hierdoor een formaliteit te zijn. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de bekerontmoeting van woensdagavond, die om 21.00 uur Nederlandse tijd begint.

Ten Hag heeft momenteel weinig klagen bij Manchester United. De finale van de EFL Cup lonkt en afgelopen zaterdag werd dankzij een 3-1 zege op Reading ook de achtste finale van de FA Cup bereikt. Tegenvaller is het wegvallen van Christian Eriksen, die Old Trafford zaterdag op krukken verliet na een harde charge van Andy Carroll. Het is inmiddels duidelijk dat de spelmaker tot eind april uit de roulatie is met een zware enkelblessure.

Voor Nottingham Forest zal het eventueel mislopen van de eindstrijd van de EFL Cup waarschijnlijk geen grote ramp zijn. Het ontlopen van degradatie heeft namelijk topprioriteit op de City Ground. Na een tegenvallende seizoensstart gaat het inmiddels een stuk beter met Forest in de Premier League. Men is opgeklommen naar de dertiende plaats, vier punten boven de degradatiestreep.

Tegenover het slechte nieuws over Eriksen staat de uitstekende vorm van Marcus Rashford. De achttien doelpunten in 30 optredens in alle competities zeggen alles over het geweldige seizoen dat de aanvaller doormaakt bij Manchester United. Rashford wil niets liever dan zijn club voor het eerst sinds 2017 een prijs bezorgen. Het winnen van de Europa League dat jaar was het laatste succes van de grootmacht.

