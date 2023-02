Man United presenteert Marcel Sabitzer in het holst van de nacht

Woensdag, 1 februari 2023 om 07:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 08:43

Manchester United heeft Marcel Sabitzer definitief binnen als vervanger van de geblesseerde Christian Eriksen. The Red Devils maakten dinsdagnacht pas bekend dat de 28-jarige Oostenrijker definitief op huurbasis overkomt van Bayern München. Daarmee heeft Erik ten Hag zijn zo gewenste vervanger van Eriksen binnen. United heeft geen optie tot koop opgenomen in de huurovereenkomst.

Erik ten Hag had na de blessure van Eriksen alleen nog Fred en Scott McTominay achter de hand voor de positie naast Casemiro op het middenveld. Sabitzer was doorgaans wisselspeler onder Bayern-trainer Julian Nagelsmann en maakt het seizoen nu dus af in de Premier League. De Oostenrijker wilde weg bij Bayern en staat te springen om voor zijn kans te gaan onder Ten Hag.

Sabitzer laat via de clubwebsite van United weten tevreden te zijn over het afronden van zijn huurtransfer. "Soms moet je in het leven met enige haast belangrijke beslissingen nemen. Vanaf het moment dat ik van deze mogelijkheid hoorde wist ik direct dat dit de juiste beslissing is. Ik kan niet wachten om mijn teamgenoten en de manager te ontmoeten. Ik wil mijn kwaliteiten laten zien aan de fans van Manchester United."

United begon afgelopen zaterdag op volle sterkte tegen Reading in de FA Cup (3-1 winst). Twee doelpunten van Casemiro en een treffer van Fred zorgden ervoor dat the Red Devils doorgingen naar de volgende ronde, maar na afloop van de wedstrijd ging het vooral over Eriksen. Andy Carroll liet zich met een snoeiharde tackle op de middenvelder namelijk van zijn slechtste kant zien. De Deen liet zich vervolgens wisselen door Ten Hag.

Na afloop gingen al snel beelden rond van Eriksen die Old Trafford op krukken verliet. De enkel van de spelmaker is dusdanig beschadigd dat hij de komende maanden buitenspel staat. “Hoewel de onderzoeken nog doorgaan, maken de eerste uitslagen duidelijk dat Eriksen tot eind april of begin mei afwezig is”, luidt het statement van United. “Er is hoop dat Christian op tijd terug kan keren voor de laatste wedstrijden van het seizoen.”

