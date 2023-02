FC Twente gaat niet mee met fors bod Feyenoord: Zerrouki blijft in Enschede

Dinsdag, 31 januari 2023 om 14:16 • Wessel Antes • Laatste update: 14:41

Ramiz Zerrouki speelt dit seizoen uit bij FC Twente, zo melden journalisten Leon ten Voorde van Tubantia en Martijn Krabbendam van Voetbal International. Volgens laatstgenoemde hebben de Tukkers een bod met een vaste transfersom van acht miljoen euro resoluut van tafel geveegd. Daarmee lijkt er definitief een einde te komen aan de winterse transfersoap. Feyenoord hoopt volgens 1908.nl nog altijd op de komst van PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt.

Volgens Voetbal International is Feyenoord teleurgesteld dat ook dit verhoogde bod op de 24-jarige middenvelder is afgewezen. De clubleiding dacht met acht miljoen euro kans te maken om in ieder geval aan tafel te komen met de clubleiding van Twente. Zerrouki, die eerder dolgraag naar Feyenoord wilde, moet zich dus alsnog richten op zijn huidige werkgever. In de Grolsch Veste ligt de zeventienvoudig international van Algerije nog vast tot medio 2024. De club heeft daarnaast de optie om zijn contract met een seizoen te verlengen.

Volgens Tubantia-journalist Ten Voorde is technisch directeur Jan Streuer nu stellig over de situatie omtrent Zerrouki. Twente is niet van plan om dinsdag nog spelers te laten vertrekken. Joshua Brenet, die eerder werd gelinkt aan een transfer naar het Engelse Fulham, lijkt dus ook in Enschede te blijven. De verwachting is dat Twente komende zomer wel meewerkt aan een transfer van Zerrouki, al is het nog maar de vraag of Feyenoord dan terug gaat komen. De Rotterdammers grepen in het afgelopen jaar al drie keer mis.

Van den Belt

Feyenoord doet er volgens 1908.nl inmiddels alles aan om Zwolle-middenvelder Van den Belt over te nemen. Volgens het medium is de laatste ontwikkeling dat de Zwollenaren een alternatieve constructie hebben bedacht. PEC zou Karim Dermane graag van Feyenoord willen overnemen, al is het niet bekend of dat om een definitieve of tijdelijke transfer zou gaan. Dat eerste lijkt onwaarschijnlijk, aangezien Dermane binnen Feyenoord te boek staat als een enorm talent. In De Kuip ligt de negentienjarige international van Togo nog vast tot medio 2026. Feyenoord heeft nog iets minder dan tien uur om Van den Belt alsnog te strikken.