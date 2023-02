Ongelooflijk maar waar: Ziyech ziet deal op het laatste moment afketsen

Woensdag, 1 februari 2023 om 00:27 • Davey de Laat • Laatste update: 09:50

De transfer van Hakim Ziyech naar Paris Saint-Germain lijkt niet door te gaan, zo meldt Fabrizio Romano. De aanvaller annex middenvelder had al een persoonlijk akkoord met de Franse grootmacht, maar ziet een kink in de kabel komen. Het papierwerk is niet op tijd in orde. De koploper van de Ligue 1 zou de vijftigvoudig Marokkaans international op huurbasis overnemen van Chelsea. Ziyech komt nauwelijks meer voor in de plannen van manager Graham Potter en wilde graag vertrekken bij the Blues, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025.

Ziyech startte dit seizoen slechts vier keer in de basis in alle competities bij Chelsea. De vleugelspeler annex middenvelder kwam daarin niet scoren. Op het WK was Ziyech wel verzekerd van een basisplaats bij Marokko en was hij een van de sterkhouders in het team dat de halve finale haalde. Bij zijn club was de situatie minder rooskleurig. Chelsea haalde daarnaast deze winter met Noni Madueke (PSV) een directe concurrent, terwijl ook João Félix (Atlético Madrid) en Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) de voorhoede al versterkten.

In het Parc des Princes zou Ziyech met sterren als Neymar, Kylian Mbappé en Lionel Messi te maken krijgen. The Wizzard kan ook als nummer 10 uit de voeten, maar trainer Christophe Galtier speelt voornamelijk in een 3-5-2 systeem. In Frankrijk en Engeland werd al druk gespeculeerd over zijn rol in het elftal van de Parijzenaren, maar zover lijkt het dus niet te komen. Romano meldt dat er op het laatste moment een kink in de kabel is gekomen. "Beide clubs werken aan een oplossing", voegt de transferspecialist toe.

Ziyech werd eerder dit seizoen al in verband gebracht met onder meer Manchester United, Tottenham Hotspur, Barcelona en AC Milan. Uiteindelijk is het dus Paris Saint-Germain geworden. Ziyech speelde 98 wedstrijden voor Chelsea, waarin hij tot dusver goed was voor veertien doelpunten en elf assists. Met de Londenaren won hij de Europese Supercup, het WK voor clubteams en de Champions League.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.