Feyenoord laat goed presterende huurling vertrekken voor aanzienlijk bedrag

Dinsdag, 31 januari 2023 om 13:47 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

Aliou Baldé maakt geen deel meer uit van de selectie van FC Dordrecht, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. De twintigjarige Senegalees gaat door Feyenoord op korte termijn voor een bedrag van één miljoen euro verkocht worden aan het Zwitserse FC Lausanne-Sport, zo meldde 1908.nl afgelopen weekend al. Dinsdag moet die transfer rondkomen, waardoor Dordrecht alvast een vervanger heeft opgehaald bij Feyenoord: Tidjany Touré maakt het seizoen op huurbasis af aan de Krommedijk.

Het vertrek van Baldé is een forse aderlating voor Dordrecht, daar de pijlsnelle vleugelaanvaller in zestien officiële wedstrijden goed was voor acht doelpunten. Sinds de komst van de rechtspoot ging het de Schapenkoppen een stuk beter af in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Feyenoord lag Baldé nog vast tot medio 2025, maar dat contract gaat hij dus niet uitdienen. Lausanne-Sport is de nummer vier van de Challenge League, het tweede niveau van Zwitserland.

Baldé werd in januari 2021 als veelbelovend talent weggeplukt bij het Senegalese Diambars FC. Een aantal maanden later maakte hij onder Dick Advocaat zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. In totaal speelde hij vijf officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor één assist. Feyenoord gaat aan de verkoop van Baldé nog een aanzienlijk bedrag verdienen, terwijl het voor Dordrecht afwachten is of Touré hetzelfde kan brengen.

De twintigjarige Touré kwam afgelopen zomer over van Paris Saint-Germain om in het beloftenelftal van Feyenoord te gaan spelen. In De Kuip ligt hij nog vast tot komende zomer, maar de Rotterdammers hebben de optie om zijn contract met twee jaar te verlengen. Innovatiemanger Leon Vlemmings van Dordrecht is tevreden over de komst van de Fransman. “De Keuken Kampioen Divisie is een goed platform waar hij zich verder kan ontwikkelen. Met Christian Conteh en mogelijk Aliou Balde heeft hij twee goede voorbeelden van spelers die met FC Dordrecht een volgende stap kunnen maken.”

Karim Dermane

Feyenoord doet er volgens 1908.nl overigens nog alles aan om PEC Zwolle-middenvelder Thomas van den Belt over te nemen. Volgens het medium is de laatste ontwikkeling dat de Zwollenaren een alternatieve constructie hebben bedacht. PEC zou Karim Dermane graag van Feyenoord willen overnemen, al is het niet bekend of dat om een definitieve of tijdelijke transfer zou gaan. Dat eerste lijkt onwaarschijnlijk, aangezien Dermane binnen Feyenoord te boek staat als een enorm talent. In De Kuip ligt de negentienjarige international van Togo nog vast tot medio 2026.