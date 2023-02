‘Mensen zeggen vaak dat ik geen eerlijke kans heb gehad bij PSV’

Hij is wekelijks verzekerd van een basisplaats, doet nog volop mee voor promotie naar de Bundesliga en is sinds afgelopen zomer herenigd met zijn beste vriend Jorrit Hendrix. Voor Jordy de Wijs had de stap naar Fortuna Düsseldorf niet beter kunnen uitpakken dan momenteel het geval is. Via een aantal omzwervingen is de centrale verdediger nu een jaar actief in Duitsland. Voetbalzone zocht hem op en sprak hem onder meer over zijn ambities, zijn tijd bij PSV onder Phillip Cocu en zijn band met Mitchell van der Gaag. "De voetbalvisie en de mentale kant van het Duitse voetbal passen goed bij mij."

De Wijs is afkomstig uit een echte voetbalfamilie. Zijn vader Edwin de Wijs speelde ruim honderd wedstrijden op het hoogste niveau bij onder meer De Graafschap en NEC, zijn grootvader Hans van der Pluijm stond tussen 1967 en 1986 ruim driehonderd wedstrijden tussen de palen bij FC Den Bosch. Zelf genoot De Wijs zijn jeugdopleiding bij RKC Waalwijk en PSV. Bij laatstgenoemde club tekende hij zijn eerste profcontract en maakte hij in 2014 zijn debuut in het betaalde voetbal voor het beloftenteam. Een jaar later maakte hij zijn opwachting in de hoofdmacht. Een echte doorbraak in Eindhoven was echter niet voor hem weggelegd.

"Ik was betrokken bij het eerste elftal, maar speelde mijn wedstrijden bij de beloften", blikt De Wijs terug op zijn tijd bij PSV. "Ik denk dat ik wel een goede band had met Cocu, maar ik zat er een beetje tussenin. Ik voelde me geen vaste waarde bij het eerste, dus het voelde niet alsof ik een goede band kon creëren met de trainer. Dat was niet altijd makkelijk." Cocu liet De Wijs wel debuteren in de Champions League, maar deed niet vaker dan vijf keer een beroep op hem in alle competities. "Of ik een eerlijke kans heb gehad? Daar heb ik zelf ook over nagedacht. Mensen zeggen vaak dat dat niet zo is. ‘Ze hadden je vaker minuten moeten geven’, zeggen ze dan. Ik weet het niet. Voor mij had het zo moeten zijn."

Uiteindelijk reikt Excelsior de helpende hand toe in de winter van 2017. De Kralingers zien in De Wijs een welkome versterking voor de laatste linie en weten zich dat seizoen vrij eenvoudig te handhaven in de Eredivisie. Ook het seizoen erop speelt De Wijs in het shirt van Excelsior. Met een knappe elfde plek als eindnotering zijn de Rotterdammers zelfs dicht bij de play-offs voor Europees voetbal, maar zo ver komt het niet. Het zou sportief gezien het beste seizoen zijn van De Wijs in zijn loopbaan. "Bij Excelsior was alles positief", vertelt de mandekker. "Ik kwam daar binnen als jonge jongen. Ze hadden daar hele andere faciliteiten dan ik gewend was bij PSV. Ik had nog geen Eredivisie-wedstrijd gespeeld. Dan is het afwachten wat ik kan betekenen."

Het blijkt een schot in de roos. Mitchell van der Gaag, tegenwoordig assistent van Erik ten Hag bij Manchester United, weet bij hem de juiste snaar te raken. "Hij heeft mij elke dag op sleeptouw genomen en hard aan mij gewerkt", zegt De Wijs. "Mijn band met hem was heel goed. Hij wist mij altijd op het juiste moment te prikkelen. Hij is heel kritisch, maar wist precies hoe hij mij moest benaderen. Hij was ook niet bang om mij af en toe een complimentje te geven. Ik ben iemand die heel goed tegen kritiek kan, maar het moet wel opbouwende kritiek zijn. Daar ga ik niet voor aan de kant. Hij wist dat heel goed te doseren. Ik kan wel zeggen dat dat heel goed heeft uitgepakt."

Na Excelsior hoopt De Wijs zijn droom te leven in Engeland. Eerst bij Hull City, later bij Queens Park Rangers. De stap die hij altijd heeft willen zetten naar Engeland is eindelijk daar. De coronapandemie gooit echter roet in het eten. De Wijs voelt zich eenzaam en de club speelt een spelletje met hem. Als hij het op een dag helemaal gehad heeft, oppert hij bij zijn vriendin om de auto in te pakken en te vertrekken. Een rigoureus besluit waar hij later op terugkomt. "Het tweede jaar bij Hull City viel vies tegen. Ik raakte gedurende het seizoen geblesseerd en de club kreeg te maken met defensieve problemen. De resultaten bleven uit en we degradeerden naar de League One. Dat was verschrikkelijk."

Des te blijer is De Wijs dat hij nu helemaal zijn plek gevonden heeft bij Fortuna Düsseldorf. De verdediger speelt, mits hij fit is, nagenoeg alles en draait een prima seizoen met die Rheinländer. Düsseldorf staat momenteel zesde met een achterstand van zeven punten op plek drie, die aan het einde van de rit recht geeft op het spelen van play-offs voor promotie. Zelfs directe promotie wordt niet uitgesloten. "Voor de club en het team dat we hebben is dat heel realistisch. De club straalt dat ook uit. De professionaliteit, het stadion, de stad, de fans. Iedereen straalt het uit om een stap hogerop te gaan. Het doel is om met de bovenste ploegen mee te doen om het kampioenschap of promotie."

De Wijs omschrijft Düsseldorf als een club 'die eigenlijk te laag speelt'. De laatste keer dat de West-Duitsers actief waren op het hoogste niveau was in 2020. "Je merkt dat de ambitie van de club in de Bundesliga ligt. Dusseldorf is te vergelijken met HSV, Werder Bremen en Schalke 04. Het is een warme club. Professioneel en goed georganiseerd. Het is heel saamhorig. De voetbalvisie en de mentale kant van het Duitse voetbal past wel bij mij. Het is belangrijk dat je vrij bent in je hoofd, goed in je vel zit en met plezier naar de club gaat. Dat heb ik hier zeker. Nu is het aan ons om de ambitie van de club werkelijkheid te maken door te promoveren naar de Bundesliga."