Unibet: een odd van 5.30 voor een thuiszege van Real Betis op Barcelona!

Woensdag, 1 februari 2023 om 07:00 • Davey de Laat • Laatste update: 13:12

Barcelona gaat woensdagavond op bezoek bij Real Betis. De koploper van La Liga heeft na de remise van Real Madrid tegen Real Sociedad (0-0) een riante voorsprong van vijf punten op de aartsrivaal. Betis is met Villarreal en Atlético Madrid in een strijd verwikkeld voor de Champions League-plekken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit duel.

Barcelona is al dertien wedstrijden ongeslagen in alle competities. De laatste nederlaag dateert van 26 oktober van het vorige jaar. Toen was Bayern München met 0-3 te sterk in het Spotify Camp Nou. Flinke domper voor Xavi is dat hij Ousmane Dembélé de komende weken zal moeten missen wegens een dijbeenblessure. Daardoor staat ook het Europa League-duel met Manchester United op de tocht.

Betis is in de race om voor het eerst sinds 2005 weer in de koker te zitten voor de Champions League. De ploeg van Manuel Pellegrini heeft drie punten minder dan Atlético en staat op doelsaldo achter Villarreal, maar ook heeft het een wedstrijd minder gespeeld.

Robert Lewandowski kwam deze zomer over van Bayern München en legt ze in de Spaanse competitie er net zo makkelijk in als in de Bundesliga. De teller staat inmiddels op dertien doelpunten uit vijftien wedstrijden. In de Champions League loopt de Pool vijf op vijf.

