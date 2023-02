Arsenal vervolgt titelstrijd met gerust hart nu Jorginho definitief binnen is

Dinsdag, 31 januari 2023 om 21:27 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:30

Jorginho verruilt Chelsea voor Arsenal, zo maken beide clubs dinsdag wereldkundig. The Gunners betalen volgens Fabrizio Romano 13,5 miljoen euro voor de 31-jarige middenvelder, die nog vastlag tot het einde van dit seizoen op Stamford Bridge. De Italiaan tekent tot medio 2024, met de optie voor nog een jaar. De middenvelder wordt door Arsenal gezien als alternatief voor Moisés Caicedo, die Brighton & Hove Albion onder geen beding wil laten gaan.

"Jorginho is een doorgewinterde professional met een geweldige mentaliteit die ervaring en kwaliteit toevoegt aan onze selectie", verklaart technisch directeur Edu de komst van de middenvelder. "Hij past in onze manier van spelen en komt op het perfecte moment bij ons binnen. Jorginho kan op een sleutelpositie van grote waarde zijn en ons helpen om het momentum op gang te houden." Manager Mikel Arteta kijkt uit naar de samenwerking met Jorginho in Noord-Londen.

Welcome to The Arsenal, Jorginho ?? pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ — Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023

"Hij is intelligent, beschikt over leiderschapskwaliteiten en heeft ontzettend veel ervaring in de Premier League", somt de Spaanse coach op. "Jorginho is een winnaar, maar desondanks nog steeds zeer hongerig om hier succesvol te zijn. " De winteraanwinst gaat bij Arsenal spelen met rugnummer 20. Jorginho sluit gelijk aan bij zijn nieuwe ploeggenoten en de verwachting is dat hij wordt opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Everton van zaterdag.

De ploeg van Arteta zag eerst in Caicedo de ideale versterking voor op het middenveld. Brighton wilde echter niets weten van een vertrek van zijn sterkhouder, voor wie Arsenal en Chelsea naar verluidt rond de zeventig miljoen euro boden. Brighton vertelde Caicedo, die zelf een transferverzoek indiende via Instagram, vervolgens dat hij tot het einde van de window niet meer naar de training hoefde te komen.

Met Jorginho heeft Arteta dus toch nog een extra optie op het middenveld gekregen. De middenvelder droeg geregeld de aanvoerdersband bij the Blues en stond doorgaans in de basis onder manager Graham Potter. Chelsea kiest er dus voor om nog een mooie transfersom aan de Italiaans international over te houden, die anders aan het einde van het seizoen transfervrij de deur uit was gelopen.

Jorginho komt uit de jeugd van Hellas Verona en brak daar ook door in het eerste elftal. Na 96 wedstrijden stapte de middenvelder in januari 2014 voor ruim tien miljoen euro over naar Napoli. Daar werkte hij samen met onder meer Maurizio Sarri, die hem in 2018 voor 57 miljoen euro meenam naar Chelsea. De oefenmeester moest al na een seizoen het veld ruimen op Stamford Bridge, maar Jorginho wist zich te ontwikkelen tot betrouwbare speler. Na 213 wedstrijden voor the Blues vertrekt Jorginho naar de stadgenoot.