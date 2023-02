PSV heeft Thorgan Hazard definitief binnen; ESPN weet huursom en salaris

Dinsdag, 31 januari 2023 om 20:31 • Davey de Laat • Laatste update: 22:24

Thorgan Hazard is speler van PSV, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 29-jarige aanvaller komt over van Borussia Dortmund en gaat op huurbasis in Eindhoven spelen, zonder optie tot koop. Hazard moet (deels) het gat opvullen dat Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) hebben achtergelaten op de vleugels. Volgens ESPN bedraagt de huursom een half miljoen euro en gaat Hazard twee à drie miljoen euro verdienen. Het Eindhovens Dagblad meldt dat het om een totale som van 1,7 miljoen euro gaat (huur inclusief salaris).

De afgelopen weken werd PSV met veel vleugelspelers in verband gebracht. Hazard gaf in een gesprek met algemeen directeur Marcel Brands aan open te staan voor een transfer naar het Philips Stadion, waarmee hij de interesse van Everton afwimpelde. De Belg was in Dortmund lang niet altijd verzekerd van speeltijd en kwam in liefst 15 van de 21 duels die hij dit seizoen speelde als invaller binnen de lijnen. In Eindhoven lijkt zijn perspectief op minuten een stuk gunstiger. Hazard gaat spelen met rugnummer 11, wat duidt op een basisplaats.

De 47-voudig Belgisch international zal de strijd moeten aangaan met Xavi Simons, Anwar El Ghazi, Johan Bakayoko en Sávio. Hazard moet Ruud van Nistelrooij meer opties bieden aan de zijkanten. In de drukke winterperiode heeft PSV flink wat werk te verzetten gehad. Onder meer Gakpo, Madueke en Philipp Max (Eintracht Frankfurt) hebben de Eindhovense deur achter zich dicht getrokken, terwijl ook Patrick van Aanholt op deadlinedag nog overkwam van Galatasaray.

Hazard prijkt al sinds 2014 op de scoutingslijsten van PSV. De toenmalig speler van Chelsea koos na een succesvolle huurperiode bij Borussia Mönchengladbach echter voor een carrièrevervolg bij die Fohlen. Daar verdiende Hazard vier jaar later een overstap naar Dortmund, dat liefst 25,5 miljoen euro betaalde. Nu zet hij zijn carrière voort in Eindhoven, om zijn situatie in het Signal Iduna Park komende zomer opnieuw te bekijken. Bij BVB ligt Hazard nog vast tot medio 2024.