‘Komst Cancelo is de druppel: Barcelona ontvangt open sollicitatie uit München’

Dinsdag, 31 januari 2023 om 10:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:21

Benjamin Pavard heeft zichzelf aangeboden bij Barcelona, schrijft de Mundo Deportivo. De Fransman ziet het na de komst van Joåo Cancelo niet meer zitten om de concurrentiestrijd bij Bayern München aan te gaan en mikt daarom op een gang naar Catalonië. Barcelona lijkt dat wel te zien zitten, aangezien Hector Bellerín nagenoeg zeker naar Sporting Portugal verkast.

The Athletic onthulde maandag met de transfer van Cancelo een van de grootste verrassingen van deze transferwindow. De back wordt door Bayern tot het eind van dit seizoen gehuurd van Manchester City, met optie tot koop ter waarde van zeventig miljoen euro. Aangezien Cancelo zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan, neemt de concurrentie voor Pavard ook toe. Hoewel hij voor het merendeel van de wedstrijden dit seizoen eerste keus was op rechtsachter, schat Pavard zijn kansen beroerd in.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 26-jarige back geniet ook concurrentie van Noussair Mazraoui, die voor zijn blessure steeds meer op de deur begon te kloppen. In de laatste wedstrijden voor het WK verdreef de ex-Ajacied Pavard zelfs van zijn originele positie naar het centrum van de verdediging. Hoe de Fransman zijn exit in gang wil zetten is echter onduidelijk. Pavard ligt nog tot medio 2024 vast in Beieren en kan dus pas over anderhalf jaar gratis vertrekken. Mocht Barcelona hem willen halen, zal het vermoedelijk een transfersom neer moeten leggen.

De Catalanen zijn echter ook bezig met een alternatief. Barça diende al een officieel bod in bij LA Galaxy inzake Julián Araujo, die eerst op huurbasis en dan eventueel definitief naar Spotify Camp Nou moet verkassen. De Amerikanen hebben de eerste aanbieding al afgeslagen. Naast Bellerín heeft Barcelona Sergi Roberto, Jules Koundé en Ronald Araújo nog als opties over op de rechtsbackpositie. Ook Alejandro Balde heeft daar dit seizoen al meermaals gestaan.