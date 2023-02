Deadline Day: Keylor Navas kiest voor verrassende stap naar Engeland

Woensdag, 1 februari 2023 om 00:35 • Laatste update: 00:45

Het recente WK zorgt voor een ongekende koopwoede in het clubvoetbal. Het regende grote transfers in januari en het belooft dinsdag dan ook een sensationele slotdag te worden van de winterse window. Voetbalzone houdt je tot en met middernacht op de hoogte van alle noemenswaardige overgangen in binnen- en buitenland.