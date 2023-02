Feyenoord spitst oren: bruikbare informatie in Rondo over Van den Belt

Maandag, 30 januari 2023 om 23:38 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:15

Marcel Boudesteyn, directeur van PEC Zwolle, ontkent tegen De Stentor dat het contract van Thomas van den Belt een gelimiteerde transfersom bevat. De zaakwaarnemer van de begeerde middenvelder, Orlando Engelaar, meldt in Rondo bij Ziggo Sport echter dat dit wél het geval is. Van den Belt staat in de nadrukkelijk belangstelling van Feyenoord, dat hem snel wil vastleggen.

In het gewonnen Keuken Kampioen-duel met Roda JC (1-2) liet Van den Belt alweer zijn tiende competitietreffer aantekenen. Feyenoord-trainer Arne Slot liet onlangs al weten dat hij nog graag een middenvelder aan zijn selectie toe wil voegen en schijnt gecharmeerd te zijn van Van den Belt. Youri Mulder probeerde in Rondo informatie in te winnen bij zaakwaarnemer Engelaar. "Thomas van de Belt kan naar Feyenoord toch? Arne Slot wil hem hebben”, zo sprak de oud-spits. Engelaar hield zich in eerste instantie op de vlakte, maar liet weten dat er inderdaad ‘heel veel interesse’ is in Van den Belt. Ook liet hij vallen dat geïnteresseerde clubs Van den Belt komende zomer voor een gelimiteerd bedrag kunnen overnemen. “Ja, hij heeft een transfersom in zijn contract staan”, liet Engelaar weten.

Tegen De Stentor vertelde Boudesteyn een ander verhaal. “Omdat Thomas een aflopende verbintenis had, en wij hem absoluut niet kwijt wilden, hebben wij het contract vorig jaar zomer net op tijd weten te verlengen. Komende zomer ontstaat er weer een nieuwe situatie, waarbij er tussen speler en club andere afspraken gelden. Van een gelimiteerde transfersom is absoluut geen sprake.” De directeur zei tevens dat Van den Belt bij PEC blijft. “We willen hem erbij houden in de strijd om promotie en hij is daarom niet te koop.”

De middenvelder gaf eerder al aan graag een overstap te willen maken naar Feyenoord. “Er is inderdaad interesse voor mij en dat is een club waar ik ook heel graag naartoe wil. Deze club wil mij sowieso deze zomer halen, maar ook wel per direct”, zo sprak hij over de vermeende interesse van Feyenoord. In Zwolle ligt hij nog tot medio 2025 vast. Transfermarkt schat zijn waarde in op 650 duizend euro.