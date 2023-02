Feyenoord-target Van den Belt laat zich gelden voor PEC Zwolle

Maandag, 30 januari 2023 om 22:00 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:06

Dankzij een uitzege bij Roda JC heeft PEC Zwolle de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. In Kerkrade werd het 1-2. Zodoende is het gat met Heracles opgelopen tot negen punten. De Almeloërs hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Lennart Thy en Thomas van den Belt waren trefzeker namens de Zwollenaren. Lennard Hartjes deed wat terug voor Roda. In de andere twee maandagavondwedstrijden won Jong PSV in extremis van Willem II (3-2) en deelden Jong FC Utrecht en De Graafschap de punten: 1-1.

Roda JC - PEC Zwolle 1-2

PEC begon met de door Feyenoord begeerde Van den Belt in de basis. Bij Roda maakte Sami Ouaissa zijn basisdebuut. Met zijn 18 jaar en 120 dagen was hij de jongste basisdebutant van Roda sinds Stefan Jansen in 1990. De thuisploeg werd na vier minuten al wel gevaarlijk via Bryan Limbombe. PEC deelde vervolgens de lakens uit en Roda gokte vooral op de snelheid van die zelfde Limbombe.

Na een half uur spelen brak Thy de ban en noteerde hij zijn tiende competitietreffer. Hij werkte een goede voorzet van Daijiro Chirino achter Roda-goalie Moritz Nicolas: 0-1. Het was de vierde wedstrijd op rij dat Thy trefzeker was. Vijf minuten later tekende ook Van den Belt voor zijn tiende competitietreffer. Wederom kwam de assist van Chirino en Van den Belt kon volledig vrijstaand binnenschieten: 0-2. Het had enkele minuten later zelfs 0-3 kunnen worden, maar Nicolas redde sterk op een inzet van Thy.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld weinig. PEC was via Thomas Beelen dicht bij een derde treffer en Dylan Vente was namens Roda gevaarlijk. Uiteindelijk was het Hartjes die de spanning terugbracht met een mooie intikker: 1-2. Echt van de leg was PEC niet, maar de thuisploeg drong wel aan. Een slotoffensief van Roda was nog bijna succesvol. Roda trof de binnenkant van de paal en PEC-keeper Jasper Schendelaar had nog twee wereldreddingen in huis.

Transfertarget Thomas van den Belt laat zien waarom @Feyenoord geïnteresseerd is ??#RJCPEC pic.twitter.com/2yempo5SZF — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2023

Jong PSV - Willem II 3-2

Willem II kwam op bezoek bij Jong PSV al na drie minuten op voorsprong. Matthias Verreth werkte een vrije trap van zo'n dertig meter afstand achter keeper Kjell Peersman. Bij PSV stond de door Paris Saint-Germain begeerde Johan Bakayoko overigens gewoon in de basis. Niet veel later had Leeroy Owusu de 0-2 op de schoen. Zijn schot, via een Jong PSV-been, kon ternauwernood door Peersman worden gekeerd.

Na de rust dacht Willem II een penalty te krijgen toen Elton Kabangu in de zestien werd neergehaald. De scheidsrechter liet echter doorspelen. Ruim twintig minuten voor tijd kwam Jong PSV langszij via Mohamed Nassoh, na goed voorbereidend werk van Bakayoko: 1-1. Vijf minuten later kwam Jong PSV zelfs op voorsprong dankzij Jason van Duiven: 2-1. Echt lang bleef die stand niet staan, want twee minuten voor tijd zorgde Jeremy Bokila voor de gelijkmaker. Jong PSV knokte knap door en kreeg in blessuretijd loon naar werken via Isaac Babadi die verwoestend uithaalde: 3-2.

Jong FC Utrecht - De Graafschap 1-1

Op bezoek in Utrecht kreeg De Graafschap aan het begin van de wedstrijd enkele kleine kansjes via Basar Önal en Philip Brittijn. Toch was het Jong FC Utrecht dat op voorsprong kwam. Aurelio Oehlers haalde van afstand uit en Hidde Jurjus verkeek zich totaal op de houdbare bal: 1-0. De Graafschap kwam een kwartier na de thee op gelijke hoogte. Na een scrimmage wist Rio Hillen de bal binnen te werken: 1-1. De bezoekers gingen op zoek naar de voorsprong en werd gevaarlijk via Giovanni Korte en Mees Kaandorp. Zij kregen echter geen beweging meer in het scorebord.

Hidde Jurjus verkijkt zich op een schot van Aurelio Oehlers ??#jutgra pic.twitter.com/koearP6qxw — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2023